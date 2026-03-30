Подменят компрометирани мантинели в Пловдив след катастрофи

Подмяната обхваща мостове, надлези и основни пътни артерии

Продължава подмяната на увредени мантинели в Пловдив, след като множество катастрофи са компрометирали съоръженията в различни части на града. Нови преградни елементи вече са поставени на ключови пътни възли, а дейностите ще продължат и в следващите дни.

Подмяната обхваща мостове, надлези и основни пътни артерии, като целта е повишаване на безопасността. Заместник-кметът по транспорта Николай Душков обясни, че ремонтите са наложени основно заради пътнотранспортни произшествия.

„Започнахме, да не го каже акция, но подмяна на всички мантинели, които са компрометирани от катастрофи по всички съоръжения в града, като мостове, надлези, изходни точки и така нататък", обясни заместник-кметът по транспорта Николай Душков.

Дейностите вече са извършени на редица места в града, а работата продължава поетапно. По думите му предстоят още ремонти по ключови пътни участъци. Той даде конкретни данни за обема на подменените съоръжения.

„Асеновградско ще бъдат подменени 130 линейни метра, на надлез „Скобелева майка" са подменени 184 линейни метра, на Коматевския, както казах, са 408 плюс 40, и тук на надлез "Родопи" най-малко катастрофи са повредили мантинелите, но не най-малко на брой - 46 линейни метра."

Според заместник-кмета основната причина за повредите са катастрофите, но влияние оказват и атмосферните условия. Мантинелите са от стомана, която има достатъчно дебелина за да издържа дълго време.

Паралелно с това се предприемат и други мерки за безопасност в града - възстановен е светофара на булевард „Освобождение", предстои на светофара при църква „Света Петка" да се направи защитен ляв завой.

Планира се и мащабна обществена поръчка за подобряване на пътната инфраструктура.

„Предстои да пуснем обществена поръчка, може би днес, над милион евро за хоризонтална и вертикална маркировка."