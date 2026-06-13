Заради фалшиво положителен тест за дрога: 10 000 лв. обезщетение за шофьорка в градския транспорт в София

След три години съдебна битка жена от София осъди МВР заради полеви тест, показал фалшиво положителен резултат за метамфетамин. Решението, постановено на 18 май, задължава областната дирекция на МВР - София да изплати 10 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Потърпевшата Антоанета Димитрова, която е шофьор в градския транспорт в столицата, разказва, че заради случая е останала без книжка, без възможност да работи и с намалени доходи в продължение на месеци. Освен това била и в болничен, което допълнително утежнило финансовото ѝ положение.

Историята датира от февруари 2024 г., когато Димитрова катастрофира по пътя към работа, след като автомобилът ѝ поднася на заледен участък и се удря в мантинела. На място са извикани органите на реда, които извършват проверка, включително тест за наркотични вещества.

Той отчита положителен резултат за метамфетамин. Веднага след това на Димитрова е отнета шофьорската книжка и са свалени регистрационните номера на автомобила. Жената е отведена в районното управление в Елин Пелин, където са съставени документи, взети са ѝ кръв и урина за изследване. Резултатите от лабораторните изследвания не потвърждават употреба на наркотични вещества.

Димитрова, която има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт, остава без възможност да упражнява професията си в продължение на около четири месеца. Тогава тя е и в болничен, което води до значително намаляване на доходите.

„Няма как да си вземеш работната заплата, когато си в болничен. Падат класове, надбавки и други плащания", разказва тя. По думите ѝ ситуацията е довела до сериозни затруднения в ежедневието ѝ, тъй като живее в Долна Малина и е зависима от други хора за придвижване до София.

Според нея през периода е съществувал и риск да бъде освободена от работа, а несигурността засегнала както нея, така и отношенията ѝ с колеги и ръководство.

След дълъг процес съдът уважава иска на Димитрова и присъжда обезщетение от 10 000 лева, както и разноски по делото. Жената съобщава, че сумата вече е изплатена, заедно с адвокатски хонорар и начислени лихви.