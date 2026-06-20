Още един плаж във Варненско е замърсен https://crimes.bg/inczidenti/oshte-edin-plazh-vav-varnensko-e-zamarsen/195034 Crimes.bg

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна извършиха проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица в района на морски плаж "Романтика“ в к.к. Камчия, община Аврен.

При проверката е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от морето черни лепкави частици с твърда консистенция, различна големина и слаб мирис, характерен за нефтопродукти. При извършения оглед на място не е установен брегови източник на замърсяването.

На община Аврен се дават предписания за предприемане на необходимите действия по почистване на засегнатия участък, пише "Фокус".

От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения.

Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. За постъпилите сигнали е уведомена Изпълнителна агенция "Морска администрация“ с цел предприемане на действия по компетентност за установяване на потенциалните източници на замърсяването.

Мониторингът на морската вода в зона за къпане в района на неохраняемия "Офицерски плаж“ във Варна, който РЗИ извършва традиционно през летния сезон е установил завишени показатели на Ешерихия коли и Чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона е заключението на експертите.

В РИОСВ – Бургас постъпиха 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. Непосредствено след получаването им експерти на РИОСВ – Бургас извършиха проверки на място съвместно с представители на Басейнова дирекция "Черноморски район“.

При проверките по плажните ивици експертите констатираха множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. РИОСВ – Бургас издаде предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици.

МОСВ и неговите регионални структури продължават наблюдението на засегнатите участъци и ще информират обществеността за резултатите от извършените проверки и лабораторните анализи.

blitz.bg