МВР включва дронове в разследването на тежки катастрофи

Камионите се проверяват за претоварване при всеки тежък инцидент, каза вътрешният министър Иван Демерджиев

МВР разработва нова методика за разследване на тежки катастрофи, която предвижда детайлно документиране на местопроизшествието с помощта на дронове и друга специализирана техника. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушването му в парламента в петък.

„Разработваме методика, при която при разследване на тежки пътнотранспортни произшествия да се заснема подробно мястото на инцидента, включително чрез използване на дрон, както и да се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство с всички технически средства, с които разполага Министерството на вътрешните работи", заяви министърът.

По думите му целта е да бъде осигурен максимално пълен доказателствен материал още при първоначалния оглед, който впоследствие да подпомага изготвянето на експертизите.

„Амбицията ни е съвсем скоро тази методика да бъде завършена и въведена в практиката. Това ще осигури изключително подробен доказателствен материал, който е решаващ за разследването на подобни дела", каза още Иван Демерджиев.

При разследването на катастрофи с камиони с тирове органите на МВР задължително проверяват дали товарният автомобил е бил претоварен, когато това може да е допринесло за инцидента, каза още вътрешният министър. По думите му при всички тежки инциденти със загинали или ранени се образува досъдебно производство и се назначава автотехническа експертиза, която изследва всички възможни причини за произшествието.

Министърът обясни, че претоварването оказва влияние върху редица технически характеристики на камионите - удължава спирачния път, намалява ефективността на спирачната система, променя устойчивостта и управляемостта на превозното средство и увеличава риска от преобръщане или поднасяне. Освен това, може да доведе до технически повреди като спукване на гуми, счупване на ос или повреда в спирачната система непосредствено преди удара.

„Претоварването се анализира изключително подробно - както като пряка причина, така и като утежняващ фактор за настъпването и последиците от тежките инциденти", подчерта той.

Демерджиев припомни, че контролът върху претоварените тежкотоварни автомобили се извършва и чрез електронната система за събиране на пътни такси. Тя автоматично отчита нарушенията, измерва масата и натоварването на осите и съхранява снимков и видеоматериал, който служи като доказателство при установяване на нарушения. На базата на тези данни Агенция „Пътна инфраструктура" съставя актове за административни нарушения.

Вътрешният министър отбеляза, че освен автоматизирания контрол, МВР организира и специализирани полицейски операции срещу претоварени тежкотоварни автомобили. Като пример той посочи акция, състояла се на 17 и 18 юли в област Монтана с участието на служители на „Пътна полиция", Главна дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на силовото ведомство.