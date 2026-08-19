ИНЦИДЕНТИ

Възрастен мъж извади пушка на служители на ВиК в Бургаско

https://crimes.bg/inczidenti/vazrasten-mazh-izvadi-pushka-na-sluzhiteli-na-vik-v-burgasko/199396 Crimes.bg
Lacho
56
Възрастен мъж извади пушка на служители на ВиК в Бургаско
Lacho
56

73-годишен мъж от Каблешково е задържан от полицията заради това че е насочил пушка към служители на ВиК при рутинна проверка от страна на работещите в дружеството, съобщиха за ФОКУС от полицията.

Двамата инкасатори са отишли за отчитане на водомер на адрес на ул. "Хан Крум" в града около 08:30 ч. сутринта вчера като по думите им дядото е отправял закани и заплахи към тях, държейки пневматична пушка в ръцете си.

Впоследствие агресивният мъж е установен и задържан като доброволно предал оръжието, както и две кутийки със сачми за нея.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Поморие

https://www.focus-news.net/

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