Задържаха баща и син за разпространение на лекарства по зелена рецепта чрез куриерска фирма https://crimes.bg/kriminalno/zadarzhaha-bashta-i-sin-za-razprostranenie-na-lekarstva-po-zelena-recepta-chrez-kurierska-firma/199423 Crimes.bg

Столичната полиция разкри схема за разпространение на психотропни лекарства чрез известна куриерска фирма. При операцията са задържани двама души. Това обяви на брифинг зам.-началникът на Шесто РУ СДВР комисар Асен Ушатов, предаде репортер на Novini.bg.

Установено е, че лицата са доста конспиративни - сменят автомобили, а винаги, когато отиваха да предадат доставката на психотропните лекарства, се дегизираха с шапки, оглеждаха се във всички посоки. Всички адреси, на които са намерени складираните лекарства, са взети под наем. Общо адресите са шест - в търговски центрове, магазини и апартаменти в столичните квартали "Манастирски ливади", "Дружба" и "Княжево", каза комисар Ушатов.

В отговор на въпрос той уточни, че става въпрос за медикаменти, изписвани със зелена рецепта, като при акцията са открити над 3000 блистера с различни видове лекарства.

Задържаните лица са баща и син, съответно на 50 и на 26 години, като синът е криминално проявен по линия на наркотиците, поясни зам.-началникът на Шесто РУ СДВР, като добави, че двамата не са служители на куриерската фирма, но са били в близки отношения със служителите там.

Медикаментите са предлагани през социалните мрежи от името на фирма, която се води на трето лице, което няма нищо общо със задържаните - т.нар. фирма-бушон. По документи лекарствата са представяни като хранителни добавки, стана ясно на брифинга.

Говорителят на Софийска градска прокуратура Николай Николаев съобщи, че и двамата арестувани са привлечени като обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение. С постановление на дежурния прокурор и двамата са задържани за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане за мерки за неотклонение задържане под стража и на двамата.