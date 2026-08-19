КРИМИНАЛНО

Задържаха баща и син за разпространение на лекарства по зелена рецепта чрез куриерска фирма

https://crimes.bg/kriminalno/zadarzhaha-bashta-i-sin-za-razprostranenie-na-lekarstva-po-zelena-recepta-chrez-kurierska-firma/199423 Crimes.bg
Lacho
35
Задържаха баща и син за разпространение на лекарства по зелена рецепта чрез куриерска фирма
Lacho
35

Столичната полиция разкри схема за разпространение на психотропни лекарства чрез известна куриерска фирма. При операцията са задържани двама души. Това обяви на брифинг зам.-началникът на Шесто РУ СДВР комисар Асен Ушатов, предаде репортер на Novini.bg.

Установено е, че лицата са доста конспиративни - сменят автомобили, а винаги, когато отиваха да предадат доставката на психотропните лекарства, се дегизираха с шапки, оглеждаха се във всички посоки. Всички адреси, на които са намерени складираните лекарства, са взети под наем. Общо адресите са шест - в търговски центрове, магазини и апартаменти в столичните квартали "Манастирски ливади", "Дружба" и "Княжево", каза комисар Ушатов.

В отговор на въпрос той уточни, че става въпрос за медикаменти, изписвани със зелена рецепта, като при акцията са открити над 3000 блистера с различни видове лекарства.

Задържаните лица са баща и син, съответно на 50 и на 26 години, като синът е криминално проявен по линия на наркотиците, поясни зам.-началникът на Шесто РУ СДВР, като добави, че двамата не са служители на куриерската фирма, но са били в близки отношения със служителите там.

Медикаментите са предлагани през социалните мрежи от името на фирма, която се води на трето лице, което няма нищо общо със задържаните - т.нар. фирма-бушон. По документи лекарствата са представяни като хранителни добавки, стана ясно на брифинга.

Говорителят на Софийска градска прокуратура Николай Николаев съобщи, че и двамата арестувани са привлечени като обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение. С постановление на дежурния прокурор и двамата са задържани за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане за мерки за неотклонение задържане под стража и на двамата.

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