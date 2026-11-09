Какви опасности за екологията крият изплувалите контейнери по Южното Черноморие?

Корабен контейнер изплува в района на Царево между къмпинг „Арапя" и ваканционно селище „Оазис" на 2 ноември. Съдържанието му беше обозначено като коледна украса. По случая беше образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София. След него на различни места по Южното Черноморие излязоха още контейнери. В ефира на „На фокус" областният управител на Бургас Дико Диков коментира повече по темата.

По думите му до момента има данни за общо 4 открити товара - два контейнера и две празни пластмасови цистерни, които са плавали по повърхността на морето.

„Това е резултат от потопения контейнеровоз в северната част на нашето Черноморие. Естествените морски течения е нормално да изхвърлят насам плаващите контейнери", обясни Диков.

Близо 100 чувала с червен пипер изхвърли морето на плаж „Липите" край Синеморец. След сигнала областният управител е организирал проверка на място с участието на представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Взети са проби както от морската вода, така и от съдържанието на чувалите, за да бъде установено дали има опасност от замърсяване.

„Твърде вероятно е тези чували да са били в контейнера, който плуваше и наблюдавахме от брега на морето. Предстои обаче извършването на експертизи и процесуално-следствени действия, които да установят по безспорен начин това", посочи областният управител.

Диков увери, че към момента няма данни за опасност за околната среда и жителите на община Царево. По думите му първоначалните резултати от взетите проби са отрицателни и не показват замърсяване.

По случая вече е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура в София. Диков заяви, че се очаква след подобряване на метеорологичните условия и приключване на необходимите процесуално-следствени действия да бъде извършен оглед на контейнера, след което да започне неговото изваждане и извозване.