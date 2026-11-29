ММА боецът Калоян Иванов застрелян при сделка за наркотици в Панама 43-годишният Коко избяга от България, след като полицаи разбиха нарколабораторията му в с. Аврен, смъртта го застигна на друг континент https://crimes.bg/kriminalno/mma-boecat-kaloyan-ivanov-zastrelyan-pri-sdelka-za-narkotici-v-panama-3/206924 Crimes.bg

След смъртта на варненския престъпен бос Иво Иванов - Гела на 3 септември 2026 г. в Боровец, си отиде и дясната му ръка - 43-годишният ММА боец Калоян Иванов - Коко. Роденият във варненския квартал „Аспарухово“ спортист е бил показно разстрелян в столицата на Панама от двама наемни убийци на южноамерикански картел по време на преговори за крупна сделка с наркотици. Според данни от ъндърграунда Коко е попаднал в брутална засада заради прекъснати канали към Европа и е бил направен на решето, като тялото му е било обезобразено от куршумите.

Криминалното минало на бившия участник във веригата Cage of Glory включва шумен международен скандал от 26 юли 2021 г., когато бе заловен от италианските власти край Сардиния заедно с бургазлията Александър Иванов - Сашо Турчина. На борда на яхтата му „Самурай Джак“ тогава бяха открити 100 килограма марихуана за над 1,5 милиона евро, за което излежа 6 месеца зад решетките. След завръщането си във Варна Коко мина под опеката на Иво Гела и изгради модерна наркооранжерия в село Аврен, изнасяйки по над 300 килограма марихуана на тримесечие към Турция в замяна на хероин и фентанил.

На 10 юли 2025 г. антимафиотите щурмуваха базата в Аврен, откривайки десетки килограми дрога, гранати и боеприпаси, но Коко успя да избяга от България през Гърция с фалшиви документи преди издаването на международна заповед за арест. Първоначално се укриваше в Колумбия, а през последните месеци се установи в Панама и дори си купи нова ветроходна яхта за трафик, преди смъртта да го застигне на другия континент, а останките му предстои да бъдат транспортирани у нас.

Източник: Уикенд