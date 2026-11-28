Столичният общински съвет повери управлението на общинското дружество „Пазари Изток“ за следващите 3 години на уволнения за корупция бивш полицейски началник Румен Клисурски. Назначението е част от мащабна задкулисна договорка между политическите сили в София за разпределение на ръководствата на всички общински фирми, чийто общ годишен оборот достига близо 1 милиард евро. Съветничката от ПП-ДБ Грети Стефанова гласува против и изрази публично възмущението си от скандалния избор, докато представителите на „Спаси София“, „Възраждане“ и ИТН подкрепиха кадровите рокади в бордовете на директорите.

Някогашният шеф на икономическа полиция в столичното 6-о РПУ бе отстранен от МВР през 2012 г. след сигнал от гръцкия бизнесмен Георгиос Карнутсос за рекет и заплахи заради нелегален платен паркинг върху негов имот в центъра на София. Обектът се стопанисвал от фирма с участието на съпругата на Клисурски Светла и братовчеда на висаджиите Васил и Георги Илиеви - Антон Боянов. След намесата на кмета Йорданка Фандъкова и вътрешния министър Цветан Цветанов, Румен Клисурски напуска системата, започва мащабен бизнес, спонсорира „Има такъв народ“ и осигурява 3 депутатски мандата на сина си Иван Клисурски, а през 2024 г. за кратко е заместник-кмет на район „Витоша“.

Сред новите назначения в общинските дружества попадат още общинският съветник от ИТН Тони Попов, който получава втори 3-годишен мандат в „Пазари Запад“ срещу месечна заплата от около 4000 евро и едва 16 присъствени дни годишно, както и шефът на младежката организация на БСП Габриел Вълков в „Спортна София“, чийто баща е известен с прякора Жоро Писъка.

Източник: Уикенд