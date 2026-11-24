Инфлацията може да се забавя, но цените не се връщат назад

Да харчиш не означава непременно да си богат

Икономиката понякога прилича на пациент, за когото лекарите твърдят, че е в отлично здраве, докато самият той настоява, че едва се държи на краката си. Статистиката отчита растеж, безработицата е ниска, корпоративните печалби са добри, а потребителите гледат към бъдещето с физиономията на хора, които току-що са получили тлъста сметка в елементарен български ресторант. За това разминаване има име - вибецесия (vibecession, съчетание от vibes - настроения, усещания, и recession - рецесия). Терминът е въведен през юни 2022 г. от икономическата коментаторка Кайла Сканлън. Тя описва ситуация, в която макроикономическите показатели изглеждат сравнително благоприятни, но общественото усещане е за криза, несигурност и обедняване. С други думи, икономиката може да расте, но хората да не усещат, че живеят по-добре. А когато статистиката е щастлива, но гражданите не са, не е достатъчно да обявим гражданите за песимисти. Трябва да проверим и статистиката.

Защо оптимизмът на политиците не заразява гражданите?

Причините са най-различни, но действат в система.

1. Инфлацията може да се забавя, но цените не се връщат назад. Това е една от най-големите заблуди в публичното говорене. Когато инфлацията падне от 10% на 4%, това не означава, че цените са намалели. Означава, че продължават да растат, но малко по-бавно. Хлябът не става по-евтин само защото статистиката е станала по-оптимистична. Хората сравняват днешните цени с тези отпреди няколко години, а не с миналогодишния индекс. И касовата бележка е доста по-убедителен икономически коментатор от всеки финансов министър.

2. Растежът не е равномерно разпределен. Брутният вътрешен продукт може да расте, корпоративните печалби да се увеличават, а богатството на най-облагодетелстваните да се множи с най-високи темпове. Но това не означава, че мнозинството домакинства живее по-добре. Когато един процент от населението се изкачва с реактивен асансьор нагоре, а останалите чакат на партера, средната статистика изглежда чудесно. Само че средната температура в болницата не е особено успокоителна, ако едни пациенти имат треска, а други са замръзнали поради спряно парно в този район на София.

3. Страхът от бъдещето се превръща в данък върху настоящето. Геополитически конфликти (Украйна, в която сме страна във войната), търговски войни, енергийна несигурност, политически кризи, високи жилищни разходи и постоянни прогнози за нови сътресения карат хората да не бързат с покупки и да трупат предпазни спестявания. Това е своеобразен „данък несигурност“ - не фигурира в данъчните декларации, но се плаща всеки ден чрез отказани покупки, отложени планове и безсънни нощи.

4. Социалните мрежи са фабрика за тревожност. Негативните новини се разпространяват по-бързо от добрите. Тролове, елфи, конспиратори и самоназначени пророци на катастрофата превръщат всяка икономическа новина в предвестник на апокалипсис. Понякога апокалипсисът е истински, друг път е просто добре монтиран видеоклип в Тик-Ток или Фейсбук. Но не бива да бъркаме медийното усилване на тревожността с причината за нея. Социалните мрежи могат да раздухват страха, но не те плащат сметките на домакинствата.

5. Бизнесът също страда от вибецесия. Компаниите могат да отчитат високи печалби и едновременно да се тревожат за бъдещето. Геополитическата несигурност, митата, цените на ресурсите и непредвидимите политики ограничават инвестиционните решения. Понякога бизнесът днес печели добре, но не вярва, че утре ще бъде също толкова добре. Така се получава странната ситуация: печалбите са в момента, а страхът - бъдещ.

България: растеж с тревожност в сърцата

България е особено интересен случай. По посочените данни икономическият растеж достига около 2,5% - темп, който Китай едва ли би посрещнал с фойерверки, но който в европейски контекст не е за пренебрегване.

Същевременно промишленото и строителното производство се свиват, инфлацията достига около 6%, а потребителското доверие остава хронично ниско. Така България се оказва в своеобразен икономически цирк: на сцената БВП расте, зад кулисите промишленото и строителното производството се колебае и намалява, а пред залата публиката пита кой ще плати скъпите билети и новите самолети за парадите. Първият парадокс е потреблението. Хората изразяват песимизъм в анкетите, но продължават да потребяват, да теглят кредити и да купуват жилища и стоки. Вътрешното потребление остава важен двигател на икономиката, а вносът изпреварва износа - крайно неблагоприятна тенденция за бъдещето. Това не е непременно доказателство за благополучие.

Потреблението може да се поддържа и чрез кредити, спестявания, очаквания за бъдещи доходи и покупки на стоки от внос. Да харчиш не означава непременно да си богат. Понякога означава просто, че още не си дръпнал ръчната спирачка и още витаеш в облаците, доверявайки се на коментаторите от сутрешните блокове на БНТ, БиТиВи и Нова.

Вторият парадокс е еврото. Приемането на единната валута от януари 2026 г. засили чувствителността към цените, особено при ежедневните покупки и услугите. Част от гражданите приписват всяко поскъпване на еврото. Това е опростено обяснение: валутата сама по себе си не е универсален виновник за инфлацията. Но ако контролът върху необоснованото повишаване на цените е слаб, общественото недоверие се превръща в напълно реален икономически фактор. Да не забравяме, че Евровибецесията е тотален диктатор на настроенията в демократична опаковка - във всички страни от съюза.

Третият парадокс е неравенството. Средната работна заплата може да расте бързо, но това не означава, че всички получават еднакъв дял от растежа. Доходите се различават силно между София и малките населени места, между отделните отрасли и между високоплатените специалисти и нископлатените работници. За пенсионерите и домакинствата с ограничени доходи поскъпването на храните, енергията и услугите е много по-тежко.

Средната заплата е полезен статистически показател, но не може да бъде универсално алиби. Ако един човек получава десет пъти повече, а девет души остават почти без промяна, средната стойност може да изглежда прилична. Само че деветимата не могат да се нахранят със статистическата средна. Очакванията за задълбочаване на неравенството в България губят зеленикаво-розовия оттенък на предизборните презентации на сегашните управляващи. Те са на път да сложат минималните заплати на режим „очакване“ за Светло бъдеще след 2030 г., както и пенсиите от прехвалените УПФ-та.

Четвъртият парадокс е политическата несигурност. Честите избори, непоследователните послания и липсата на убедителна дългосрочна посока подкопават доверието на гражданите и бизнеса. Управлението на „Прогресивна България“ също не успява да разсее тази тревожност. Самолетът на властта има само един пилот - Румен Радев, - но това не гарантира, че всички останали негови придружители в кабината знаят накъде летят. Разнопосочните изказвания, неубедителната координация и политическата какофония не са най-добрият начин да се предлага и продава „светло бъдеще“.

Това не означава че опозицията е наясно какъв е различният курс, просто тя е по-ръкомахаща и по-креслива при поредните три минути пред отдадените им микрофони и камери. Особено опасна и вредна е опозицията, която има мераци да причисли България към „Коалицията на желаещите“ да плащат оръжия и загиват в друга страна. По-добре е тази опозиция да се качи на поредната гумена лодка (със спомени от Доганови покои) и да обикаля Черно море в търсене на загадъчните дронове с не-съвсем-установен произход, но със сигурност (според опозиционерите) руски. Особено когато богатите продължават да стават по-богати, а доходите на мнозинството сякаш са поставени във фризер с арктическа температура, разделението между политици и народ ще нараства с по-висока скорост от ракетите на Мъск.

Не лекувайте настроението, лекувайте причините!

Вибецесията не е просто лошо настроение на гражданите. Тя е сигнал за разминаване между макроикономическите успехи и всекидневния живот. И ако политиците я обясняват единствено с песимизъм, медии и социални мрежи, рискуват да лекуват видимите последици от болестта, вместо самата болест.

Решението не е в още една кампания за оптимизъм, нито в бодри телевизионни усмивки и обещания за светло бъдеще. Нужно е растежът да се превръща в по-високи реални доходи, производителност, качествени работни места, достъпни жилища и особено в по-малко неравенство. Нужно е държавата да събира приходите справедливо (за прогресивния данък ви подсещам), да инвестира разумно и да не оставя най-слабите да плащат най-високата цена за всяка криза.

Автор: Проф. Боян Дуранкев

trud.bg