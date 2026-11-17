Аварийният сигнал на кораб за превоз на газ се задейства край Калиакра https://crimes.bg/inczidenti/avariyniyat-signal-na-korab-za-prevoz-na-gaz-se-zadeystva-kray-kaliakra/206025 Crimes.bg

Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8.

Аварийният радиобуй (EPIRB) на плаващия под либерийски флаг газовоз GAS HUSKY (IMO: 9507764) се е активирал тази сутрин.

Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8, атакуван с морски дронове.

Причината за активирането на аварийния сигнал засега не е известна. | БГНЕС