Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8.
Аварийният радиобуй (EPIRB) на плаващия под либерийски флаг газовоз GAS HUSKY (IMO: 9507764) се е активирал тази сутрин.
Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8, атакуван с морски дронове.
Причината за активирането на аварийния сигнал засега не е известна. | БГНЕС