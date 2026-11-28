И наркобосът Чирпанския, разследван за купуване на гласове, участвал в преврата срещу кмета на Варна Николай Тошев вкарал в парламента хубавицата от ГЕРБ Славена Точева, която Бойко пропъди след загуба на Иван Портних https://crimes.bg/vodeshha-tema/i-narkobosat-chirpanskiya-razsledvan-za-kupuvane-na-glasove-uchastval-v-prevrata-sreshtu-kmeta-na-varna-3/206862 Crimes.bg

Варненският наркобос Николай Тошев - Чирпанския изплува като главно действащо лице на Даниел Славов - Дидо Дънката в операцията по предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. По време на протест в морската столица лидерът на ДБ Ивайло Мирчев посочи директно ролята на криминалния бос и настоя вътрешният министър Иван Демерджиев да излезе с информация по случая. Според Мирчев сигналът до Общинската избирателна комисия във Варна е написан от Бранимир Балачев и подаден чрез съпругата на Чирпанския - Миглена, и нейната приятелка Сара, като поръчката за свалянето на неудобния градоначалник идва от Дидо Дънката.

Името на Николай Тошев - Чирпанския нашумя още през 2021 г. и пролетта на 2023 г. заради 3 разследвания за купуване на гласове в полза на бившата депутатка от ГЕРБ Славена Точева. Тогава тя влезе в парламента с рекордните за Варна 10 155 лични преференции, но нито едно от делата за изборна търговия срещу Тошев не стигна до обвинителен акт в съда. През есента на 2023 г., дни след като Иван Портних загуби местните избори от Благомир Коцев, Точева подаде оставка под натиск заради неосигурените гласове от близкия си приятел Дидо Дънката.

Освен в изборни схеми, групировката на осъждания за наркотрафик Николай Тошев контролира вноса на смъртоносния фентанил у нас и зарежда с дрога кримиорганизациите във Варна. За Чирпанския е работил и Кристиан Назарян, братът на депутатката от ГЕРБ Рая Назарян, задържан тази пролет при полицейска акция с над 30 грама фентанил и марихуана.

Източник: Уикенд