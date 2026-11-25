Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, кацна аварийно в Барселона заради технически проблем с единия двигател във вторник. Около 20 минути след излитането пътниците чули силен шум, последван от свистене и сериозни вибрации. На борда е бил и международният редактор на NOVA Любомир Бояджиев, който разказа за преживяното в ефира на „Твоят ден".

„Всичко приключи благополучно, но беше неприятно със сигурност. Сега, от разстоянието на времето, възприемам нещата по съвсем различен начин и се радвам, че мога да говоря за това", сподели той. По думите му шумът продължил около 10 минути, преди член на кабинния екипаж да съобщи, че има технически проблем, но ситуацията е под контрол и предстои кацане в Барселона.

Бояджиев разказа, че първоначално пътниците се опитвали да си обяснят необичайния шум и вибрациите, но след съобщението на пилота станало ясно, че проблемът е в левия двигател. „Нямаше паника в самолета. Стюардесата много спокойно каза, че имаме технически проблем, но ситуацията е под контрол. Малко по-късно и пилотът се включи и съобщи, че има проблем с левия двигател и се налага аварийно кацане", разказа той.

Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков обясни, че при подобни ситуации авиокомпаниите имат ясни процедури, а командирите на самолетите тренират действията си в симулатори. „Процедурата е елементарна - командирът установява кой двигател има проблем, изключва подаването на гориво към него и започва да следва съответния контролен списък, за да овладее самолета и да продължи полета с един двигател. Най-важното е пътниците да бъдат успокоени", посочи той. По думите му не е задължително самолетът да се насочи незабавно към най-близкото летище, тъй като пилотите могат да преценят къде има възможност за безопасно кацане и обслужване на пътниците. Системите на машините имат резервирано захранване и са проектирани така, че да могат да продължат полета и с един работещ двигател.

Иванджиков коментира и проблемите с двигателите на част от самолетите Airbus A321, използвани от Wizz Air. По думите му около 200 такива машини са част от флотилията на авиокомпанията, а през последните години се извършват проверки и отстраняване на установен от производителя проблем. „Тези двигатели бяха създадени, за да бъдат по-икономични от предишните. Открит е проблемът и той се отстранява, като има програма за проверки. Пилотите знаят за тези особености и са обучени как да реагират", обясни експертът.