Около 9000 пациенти са на активно лечение, а съдбата на лечебното заведение остава неясна след преструктурирането му в специализирана болница

Сериозно напрежение сред служителите на Комплексния онкологичен център в Стара Загора предизвика решението за преструктуриране на лечебното заведение. След като първоначалната идея за вливането му в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" отпадна, центърът беше преобразуван в специализирана болница за активно лечение по онкология. Междувременно отделения прекратяват дейността си, а медицински специалисти напускат. Работещи в лечебното заведение и пациенти настояват за яснота относно бъдещето му и предупреждават, че продължаващото съкращаване на дейността може да застраши лечението на хиляди хора от региона.

Мариана Иванова, служител на КОЦ Стара Загора: „Тук спасиха моя живот. Продължавам да се следя в диспансера, който се намира в поликлиниката. По статистика в центъра са регистрирани около 20 000 пациенти от 15 общини и няколко области, не само от Стара Загора. Около 9000 от тях са на активно лечение - пациенти, които преминават през химиотерапии, животоспасяващи и животоподдържащи процедури. В момента тези хора са подложени на огромно напрежение, както и ние."

По думите ѝ служителите и пациентите не получават достатъчно информация от общинската администрация за предстоящите промени. Тя посочи, че през последните месеци са се разпространявали различни слухове, без да има ясна официална комуникация за съдбата на лечебното заведение. Йорданова съобщи, че вече са изпратени писма до Община Стара Загора, президента на България Илияна Йотова и министъра на здравеопазването с настояване за институционална намеса и конкретен отговор дали центърът ще продължи да функционира.

Сред основните притеснения са закриването на отделения и напускането на специалисти. По информация на работещите през последните месеци дейността на няколко звена е прекратена или сериозно ограничена, а през последния месец е напуснал и екипът на отделението по лъчелечение. От своя страна председателят на Комисията по общинска собственост в Общинския съвет в Стара Загора Янков отхвърли твърденията, че общината не полага усилия за запазването на лечебното заведение. Той обясни, че преструктурирането се е наложило заради проблеми в управлението и липсата на необходимите условия за запазване на статута на комплексен онкологичен център.

Янко Янков, председател на комисията по общинска собственост: „Общинският съвет е принципал и собственик на капитала, но лечебното заведение е имало управител, който в продължение на 22 години го е управлявал и го е довел до това състояние. Когато влязохме в Общинския съвет, заварихме самозакрито хирургично отделение, след като лекарят, който го е ръководил, е напуснал и са изтекли необходимите срокове. Ние веднага предприехме мерки, събрахме екип от специалисти и започнахме работа по проблема."

Той уточни, че след разговори с институциите и извършени процедури лечебното заведение вече е пререгистрирано като специализирана болница за активно лечение по онкология. По думите му персоналът е намалял от над 300 души до около 180, като напускането на служители продължава. Общинският съветник увери, че центърът няма да бъде закрит и посочи, че от бюджета на общината са отпуснати 100 000 евро за подпомагане на дейността му. В същото време той изрази притеснение, че според него част от проблемите произтичат и от действия вътре в самото лечебно заведение. По думите му има случаи на пациенти, които били насочвани към други болници с обяснението, че онкологичният център ще прекрати дейността си.

Тези твърдения бяха оспорени от началника на отделението по медицинска онкология д-р Тодорова. Тя категорично заяви, че пациентите не са връщани, но призна, че има отлив заради несигурността и напускането на специалисти.

„Никога не сме връщали пациенти. Естествено, има известен отлив, тъй като част от нашия персонал и специалистите вече се преместиха в частни болници в резултат на несигурността, в която съществуваме. Ние винаги сме работили с всички пациенти, във всички стадии на заболяването. Нашето заведение се занимава и с палиативни грижи, които в частните болници не се осъществяват по същия начин. Тук пациентите се лекуват и диспансеризират, поддържа се раков регистър и се извършва цялостно проследяване. С напускането на специалистите по лъчелечение обаче бъдещето на новото лечебно заведение остава под въпрос", обясни д-р Тодорова.

Кадровият проблем се задълбочава и заради условията на труд и ниското заплащане. Медицински специалисти посочиха, че възнагражденията не отговарят на квалификацията и натовареността им. Старша медицинска сестра с 35 години стаж съобщи, че получава общо 816 евро месечно. Според служителите именно по-добрите финансови условия в други лечебни заведения са сред основните причини колегите им да напускат. Въпреки несигурността има и лекари, които са категорични, че ще останат в центъра. Млад специалист заяви, че за него работата там е лична кауза, тъй като и двамата му родители са били лекувани в лечебното заведение.

„Ще остана, докато има пациенти. Решил съм да продължа да работя в това здравно заведение и да специализирам в отделението по медицинска онкология. За мен това е кауза. И двамата ми родители са с онкологични заболявания и и двамата бяха лекувани тук. Колегите са изключителни професионалисти и благодарение на тях родителите ми са живи и здрави. Затова съм решил да остана и да работя тук до последно", заяви лекарят.

От Общинския съвет обаче предупредиха, че бъдещето на лечебното заведение зависи и от възможността да бъде осигурен необходимият медицински персонал. Особено критична е ситуацията в отделението по лъчелечение. Според Янков, ако до края на месеца не бъде намерен специалист, който да замести напускащите лъчетерапевти, ще се наложат нови съкращения, а не е изключено да се стигне и до прекратяване на дейността на лечебното заведение.

Янко Янков, председател на комисията по общинска собственост: „Ако до края на месеца не намерим лъчетерапевт, който да замести напускащите специалисти, ще трябва да предприемем още съкращения и дори да стигнем до закриване на заведението. В дружеството има лекари, които биха могли да заемат тази длъжност, но към момента отказват да предоставят необходимите дипломи и да участват в процеса по запазване на лечебното заведение. Общинският съвет не може да замести лекарите, защото нито сме медици, нито разполагаме с необходимата квалификация. Затова трябва да се обединим - персоналът, лекарите, медицинските сестри и пациентите - и да намерим начин да запазим центъра, вместо взаимно да се обвиняваме."

Той отхвърли и обвиненията, че общината не е осигурявала финансова подкрепа. По думите му през годините Общинският съвет е гласувал значителни средства за онкологичния център, включително милиони левове по искания на предишното ръководство. Янков уточни, че последно отпуснатите 100 000 евро са предназначени за подобряване на материалната база, а не за изплащане на заплати. От страна на служителите обаче беше поставен въпросът дали тази подкрепа е достатъчна, за да се гарантира нормалното функциониране на лечебното заведение. Те подчертаха, че сградата е добре поддържана и разполага с необходимата част от апаратурата, но основният проблем остава липсата на кадри и несигурността около бъдещата организация на работа.

По време на разговора беше припомнено, че през 2023 г. е обсъждан вариант онкологичният център да бъде прехвърлен към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович". Тогава предложението е срещнало съпротива от страна на служителите. Сега, след отпадането на този вариант и последвалото преструктуриране, отново се търси устойчиво решение за бъдещето на лечебното заведение.

Работещите в центъра очакват съдействие от Община Стара Загора, Общинския съвет и областния управител. Те съобщиха, че вече са провели среща с областния управител, който е поел ангажимент проблемите им да бъдат поставени пред Министерството на здравеопазването. Очаква се и посещение на здравния министър. Докато институциите и ръководството търсят решение, за пациентите остава най-важният въпрос - ще могат ли да продължат лечението си в познатото лечебно заведение и ще има ли достатъчно специалисти, които да се грижат за тях.