Емблематичен храм, построен от Колю Фичето във Велико Търново, шедьовър на възрожденската архитектура, близо 4 десетилетия стои затворен. Заради сериозни конструктивни проблеми църквата „Св. св. Константин и Елена" не е действаща.

Паметник на културата от национално значение, днес в храма нито миряни могат да запалят свещ, нито туристи могат да го разгледат като музеен обект.

В старата столица Велико Търново има четири запазени възрожденски църкви, построени от майстор Колю Фичето. Храмът „Св. св. Константин и Елена" е шедьовър на архитектурата от XIX век, с елементи на т.нар. възрожденски барок.

„Това е последната църква, която майстор Колю Фичето строи във Велико Търново през 1872 г. и е осветена от Иларион Макариополски. И я построява на този изключително труден и стръмен терен, като подготвя терена като инженерно съоръжение. Храмът има особено значение за панорамното възприемане и ансамбловото значение на този квартал", казва арх. Донка Колева, главен експерт в дирекция „Култура и КИН" в община Велико Търново.

Солидната конструкция оцелява през голямото земетресение в Търново през 1913 година, рухва само куполът на храма. До 1989 г. църквата е действаща, но заради поражения по фасадата и интериора е затворена. От Института за недвижимо културно наследство още тогава изготвят проект.

„В периода от 1989 до 2000 г. сме вложили над 100 000 лева и общината, и Министерството на културата. Вътре не е довършен интериорът, липсват настилки, нямаме възстановяване на тези сводове. Но предстои тези действия да се направят и това беше предмет на тези проекти, които общината разработи заедно с митрополията - за вътрешния интериор на сградата, изгнилите дограми и фасадната реставрация", посочва арх. Донка Колева.

До 2019 година църквата е без акт за собственост, което прави невъзможно финансирането по европейски и национални програми. След придобиване на акт, от седем години Великотърновската митрополия е собственик на храма. Иконите са изнесени в Историческия музей, а службите се правят в малък параклис.

„Опитът ни да се свържем с Великотърновската митрополия се оказа неуспешен. Оттам отказаха да ни дадат повече информация за състоянието на храма „Св. св. Константин и Елена". А този параклис тук отваря само по празници", казва Анна Минева.

„Помня, че сме си играли като деца - вътре сме влизали, но 45 години не я помня отворена и работеща църква. Хубаво е да се отвори, не знам какъв е проблемът там - между митрополията и общината, между държава и институции ли - не знам. Ами с пари стават нещата, но е хубаво да се отвори - минават туристи, снимат се, някои мрънкат колко е занемарено. Чувал съм добри работи за параклиса - че свещеникът си върши работата и много хора го посещават", разказва Ради Радев, жител на Велико Търново.

„Като студент с мои приятели доста често сме минавали оттук, но никога не съм виждал църквата да работи и като гледам, е в доста изоставено положение", споделя Никола Хаджиев, жител на Велико Търново.

Заради тежкото си аварийно състояние, в момента храмът е ограден с метални заграждения и обезопасителни ленти. Зад тях остава гробът на внука на Колю Фичето - генерал Иван Фичев, герой от няколко войни, началник на Щаба на армията и военен министър, и гробът на митрополит Панарет Рашев - благодетел на града и вуйчо на Венета Ботева.

бТВ