Над 2000 пожара през зимата: Пожарната предупреди за опасностите в домовете https://crimes.bg/inczidenti/nad-2000-pozhara-prez-zimata-pozharnata-predupredi-za-opasnostite-v-domovete/206571 Crimes.bg

С началото на зимния сезон от пожарната отчитат, че именно домовете на хората остават най-рисковото място за възникване на инциденти.

През тези шест месеца обикновено имаме по над 2000 пожара. Те основно са в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, тоест в домовете на хората, заяви в БНТ „Денят започва" главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Според него една от най-честите причини за инциденти са неизправните отоплителни уреди и липсата на профилактика.

„Изключително важно е всеки един от нас в дома си да използва стандартни уреди", подчерта той.

При отопление на твърдо гориво комисар Джартов напомни, че преди сезона комините също трябва да бъдат почистени, а около отоплителните уреди не бива да се съхраняват запалими материали.

„Забранено е до един метър да има горими материали", предупреди той.

Сред рисковете остават и претоварените електрически инсталации.

„Не се препоръчва използването на разклонители, когато използваме електрически уреди за отопление", каза още директорът на пожарната.

По думите му сериозни инциденти продължават да възникват и заради тютюнопушене в закрити помещения.

„Те заспиват с цигарите си, вследствие на което обикновено се получават тежки инциденти, които водят и до наранявания, понякога и до смърт."

Пожарната обръща внимание и на безопасността в жилищните блокове.

„Собствениците не трябва да съхраняват такива материали, независимо дали са горими или не, защото те възпрепятстват самата евакуация", заяви Джартов по повод складираните вещи в общите части .