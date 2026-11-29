ЕКСКЛУЗИВНО! Двукратният шампион на България по олимпийско таекуондо Димитър Аврамов РАЗБИ НА ПУХ И ПРАХ сина на Слави Бинев и каза истината за Ния Темиз: Когато говорим за морал, нека започнем от истината, призовава спортният деятел https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-dvukratniyat-shampion-na-balgariya-po-olimpiysko-taekuondo-dimitar-avramov-razbi-na-puh-i-prah-sina-na-slavi-binev-i-kaza-istinata-za-niya-temiz-kogato-govorim-za-moral-neka-za-3/206978 Crimes.bg

Неверни обвинения, двоен морален стандарт и опит за приписване на вина на хора, които нямат отношение към убийството на Слави Бинев - това са част от острите обвинения, които доц. д-р Димитър Аврамов отправя към сина му Калоян.

Председателят на СК „Таекуондо Фитнес НСА“ и член на предходния Управителен съвет на Българската федерация по таекуондо опровергава с конкретни факти и документи ключови твърдения на Бинев-младши, направени по време на медийните му совалки.

Аврамов преминава в контраатака, изнасяйки данни за едноличното освобождаване на националния треньор само два дни преди погребението на Слави Бинев и за действия в подкрепа на кандидатурите на неговите най-близки сътрудници за ръководни постове във федерацията броени дни след погребението.

Той отхвърля внушенията за заговор, настоява за публично извинение от Калоян Бинев и поставя остро въпроса за законността, прозрачността и финансовата отчетност в управлението на българското таекуондо.

Какво казва шампионът по таекуондо, посветил живота си на този спорт и на федерацията, ще прочетете в обръщението му, което публикуваме без редакторска намеса:

КОГАТО ГОВОРИМ ЗА МОРАЛ, НЕКА ЗАПОЧНЕМ ОТ ИСТИНАТА

Изключително съм възмутен от публичните изказвания на Калоян Бинев, в които той си позволява да поставя под съмнение моя морал, моята почтеност, професионалната етика на журналист от Българското национално радио и дори ценностите, в които възпитаваме децата в нашите спортни клубове.

Когато човек си позволява да раздава публично морални оценки, би следвало поне да си направи труда да провери фактите.

А фактите са следните:

На 8 октомври 2026 г. с журналиста от БНР Гергана Хрисчева уточняваме датата и часа на интервюто – 27 октомври, от 13:00 до 13:30 ч.

Интервюто трябваше да е предназначено за рубриката „Вдъхновяващи“, в която заедно с г-жа Надежда Таков трябваше да разговаряме за детска книжка, възпитанието чрез таекуондо, историята и развитието на нашия спорт в България.

На 27 октомври интервюто се провежда на предварително уговорената дата.

За всичко това разполагам с писмена кореспонденция.

Още по-възмутително е, че Калоян Бинев посочва във видеото журналистката Кръстина Иванова от Българското национално радио, която няма абсолютно никакво отношение към въпросното интервю.

Как е възможно да си позволиш публично да уронваш професионалното достойнство на един журналист, без дори да си проверил кой е провел интервюто?

Как е възможно да говориш за морал, чест и почтеност, докато изграждаш публичните си обвинения върху непроверени, лъжливи предположения?

В самото интервю аз говоря с уважение за Слави Бинев и неговия принос към българското таекуондо. Отдавам заслуженото на неговите постижения, амбиции и размах. На журналистически въпрос за бъдещето на федерацията изразявам своето лично мнение.

Не виждам от какво трябва да се срамувам.

Разбирам болката на Калоян Бинев като син, загубил своя баща. Но тази болка не му дава право да поставя под съмнение достойнството и почтеността на други хора чрез необосновани публични внушения.

Калоян Бинев пита на какво учим децата в нашите таекуондо клубове.

Ще му отговоря.

Учим ги да говорят истината. Учим ги да уважават другите. Учим ги да носят отговорност за думите и действията си. Учим ги да не обвиняват без доказателства и да имат достойнството да се извинят, когато сгрешат.

Очаквам от него да прояви именно тези качества.

Очаквам публично извинение към журналистките Кръстина Иванова и Гергана Хрисчева.

Моралът не се измерва с това колко убедително го проповядваш, а с това доколко го демонстрираш със собственото си поведение.

ОТНОСНО ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 19.11.2026 Г.

На 1:01:48 от видеото Калоян Бинев заявява:

„И също така, когато започна управителният съвет, пристигнаха четири-пет човека. Пристигнаха заедно. Това са Димитър Михайлов, адвокат, Мартин, не му помня името, аз не обичам да помня имена на хора, които са пряко замесени с такива грозни деяния, Димитър Аврамов, още един адвокат и жената на Димитър Аврамов, която представляваше впоследствие Димитър Аврамов на самото събрание“.

За пореден път Калоян Бинев демонстрира, че не е запознат с фактите, но това не му пречи да прави публични внушения и да раздава морални оценки.

На въпросното заседание на Управителния съвет бях представляван от адвокат Елена Тодоровска.

Това обстоятелство е отразено както в протокола, така и в присъствения списък от заседанието на 19.11.2026 г., където изрично е записано: „Димитър Димитров Аврамов чрез адв. Елена Тодоровска“.

Много моля Калоян Бинев да не създава погрешни впечатления относно личния ми живот и отношенията ми с адвокат Тодоровска. Тя не е моя жена. Отношенията ни са изцяло професионални.

Но нека обясня защо предпочетох да бъда представляван именно от юрист.

На заседанието от 19.11.2026 г. трябваше да бъде определена дата за провеждане на Общо събрание на Българската федерация по таекуондо, което впоследствие беше насрочено за 19.12.2026 г.

Това не е въпрос, по който гласовете в Управителния съвет трябва да се делят на „наши“ и „ваши“. На 09.11.2026 г. не по-малко от една трета от членовете на федерацията изрично заявиха желанието си за провеждане на Общо събрание. Управителният съвет следваше да се съобрази с това тяхно искане.

Причината да предпочета юридическо представителство е свързана със сериозните ми съмнения относно компетентността, с която до момента са изготвяни документите и протоколите от заседанията на Управителния съвет и Общото събрание на федерацията.

Нека припомня няколко факта:

Решенията на Общото събрание от 28.05.2026 г. и до днес не са вписани.

Агенцията по вписванията е постановила четири отказа за тяхното вписване.

Уставът, приет на 13.12.2025 г., е вписан едва след два отказа на Агенцията по вписванията – от 07.01.2026 г. и 14.01.2026 г.

При тази предистория считам за напълно разумно и отговорно да потърся професионална юридическа помощ, за да бъдат документите изрядни, волята на клубовете уважена и да не се допускат поредните процедурни пропуски, които биха компрометирали взетите решения.

ПЪЛНОМОЩНОТО КАТО „ВТОРО УБИЙСТВО“ – КЪДЕ Е ГРАНИЦАТА НА ДОПУСТИМОТО?

На 1:05:57 от видеото Калоян Бинев казва:

„И да се появи пълномощно, което, нали, упълномощава адвокат и защитава техните интереси.

Аз мисля, че, нали, идва от наша страна и в този момент се почувствах много зле. Почувствах убийството на баща ми за втори път. За втори път го убиват.

Нали, това е изключително грозна постъпка.“

С огромно възмущение слушах думите на Калоян Бинев, който определя появата на адвокат с пълномощно от Ния Темиз на заседанието на Управителния съвет като „грозно деяние“, сравнява го с повторно убийство на баща си и определя непредотвратяването му като морално съучастие.

Категорично заявявам, че нито аз, нито Димитър Михайлов, нито Росен Михайлов сме наемали, упълномощавали или търсили адвокат, който да осигури пълномощно от Ния Темиз. Никой от нас не се е свързал, нито е търсил начин да се свърже с Ния Темиз, още повече да получи пълномощно от нея.

Нито аз, нито Димитър Михайлов сме я привличали в ръководството на Българската федерация по таекуондо. Това е направил Слави Бинев.

Вече има и официална информация в публичното пространство. В интервю за Българското национално радио, публикувано на 27.11.2026 г., самият адвокат Мартин Кантарев заяви, че е упълномощен лично от Ния Темиз да я представлява като член на Управителния съвет и че е получил пълномощното няколко дни преди заседанието на 19 ноември. Той категорично отхвърли твърдението на Калоян Бинев, че е нает от Димитър Михайлов, и уточни, че не представлява и не познава Еюп Темиз, а на заседанието е гласувал в интерес на своята доверителка и на федерацията.

https://bnrnews.bg/main/post/564691/martin-kantarev-predstavyavam-niya-temiz-samo-v-us-na-bf-po-taekuondoo

Ния Темиз е избрана за член на Управителния съвет на 04.12.2021 г., по времето на управлението на Слави Бинев и по негова покана. Самият Калоян Бинев разказва за близките отношения между двете семейства.

Тогава защо днес от нас се търси морална отговорност за нейното участие в орган, в който тя е избрана години преди трагичното събитие?

Каква всъщност беше целта на заседанието?

На 09.11.2026 г. двадесет клуба от Българската федерация по таекуондо поискаха провеждането на Общо събрание поради продължителното бездействие на ръководството.

Основната ни цел беше да бъде определена дата за Общо събрание, на което клубовете да упражнят правото си да изберат ново ръководство.

Какви „наши“ и „ваши“ интереси трябваше да защитаваме в този случай?

Нима свикването на Общо събрание е в интерес само на определен кандидат? Нима предоставянето на възможност на клубовете да изберат своето ръководство е някакво укоримо действие?

Калоян Бинев заявява, че по начина на гласуване се виждало чии интереси се защитават.

Нека тогава погледнем протоколите.

На заседанието от 10:00 ч., на което Ния Темиз е представлявана от адвокат Мартин Кантарев, решението за свикване на Общо събрание е взето с 8 гласа „за“, нито един „против“ и 5 „въздържал се“.

На заседанието от 13:00 ч., на което Ния Темиз не е представлявана, същото решение е взето с 11 гласа „за“, нито един „против“ и 3 „въздържал се“.

И на двете заседания Общото събрание е насрочено за една и съща дата – 19.12.2026 г.

На нито едно от тях не е избиран Димитър Михайлов за председател на федерацията.

Къде тогава е заговорът? Къде е въпросното „грозно деяние“? Кое решение относно свикването на Общото събрание е променено вследствие на присъствието на адвокат Мартин Кантарев?

ОТНОСНО АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Особено обезпокоително за мен е отношението на Калоян Бинев към присъстващите адвокати.

Той ги поставя в контекста на хора, замесени в „грозни деяния“, и определя предоставянето на адвокатско пълномощно като действие, което е трябвало да бъде предотвратено.

В каква държава искаме да живеем, ако започнем да приписваме на адвокатите вината на техните клиенти или дори вината на роднините на техните клиенти?

Адвокатът не е съучастник на човека, когото представлява. Адвокатската професия е една от основните гаранции за функционирането на правовата държава.

Дори обвиняемите в най-тежките престъпления имат право на адвокатска защита. Това право не ги оправдава, не заличава извършеното престъпление и не омаловажава страданието на пострадалите.

Ния Темиз, доколкото ми е известно, не е привлечена като обвиняема за убийството на Слави Бинев.

С какво основание тогава от нас се очаква да я третираме като виновна и да съдействаме за ограничаване на правата ѝ?

Ако някой счита, че тя не трябва повече да бъде член на Управителния съвет, съществува установен ред за нейното освобождаване.

ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЯТА ЗА МОРАЛНО СЪУЧАСТИЕ

Мога да разбера болката на Калоян Бинев. Мога да разбера неговото нежелание да вижда човек, когото свързва със семейната си трагедия, дори когато този човек е представляван от адвокат.

Но категорично не приемам тази болка да се превръща в основание за публично приписване на морална вина на хора, които нямат отношение към убийството на баща му.

Не приемам участието ни в заседание на Управителния съвет да бъде сравнявано с повторно убийство.

Не приемам адвокатите да бъдат представяни като морално укорими единствено защото изпълняват професионалните си задължения.

И не приемам от нас да се очаква да пренебрегваме институционалните правила, за да доказваме съпричастността си към чужда лична трагедия.

Съболезнованията и човешкото съчувствие са едно. Управлението на Българската федерация по таекуондо е съвсем друго.

Федерацията принадлежи на своите членове. Тя трябва да се управлява съобразно закона, устава и волята на клубовете, а не съобразно личните отношения на когото и да било.

Отказвам да нося морална вина за това, че настоявам да се спазват институционалните правила. Отказвам да приема принципа на колективната вина. И категорично отказвам нормални управленски действия да бъдат приравнявани с убийство.

ЗА ОТНЕТИЯ ДОСТЪП

По отношение на твърденията за отнетия достъп на Филип Петрунов до Facebook страницата на Българската федерация по таекуондо категорично заявявам, че аз нямам достъп до тази страница и съответно няма как да отнема или предоставя права, с които не разполагам.

Що се отнася до записаните в решенията на Управителния съвет намерения за сезиране на ГДБОП и прокуратурата – заповядайте!

Нямам никакви притеснения от проверка на компетентните органи. Напротив, бих приветствал обективна проверка, която да установи кой е разполагал с административни права, кой на кого е отнел достъпа и на какво основание са извършени тези действия.

Но нека проверката обхване всички електронни системи на федерацията, а не само Facebook страницата.

За мен интересите на българските състезатели стоят много по-високо от интересите на когото и да било да контролира публичното пространство и информационните канали на федерацията.

Пример за това е случаят с Християн Георгиев, чието участие на финалите на Гран при е първо по рода си за български състезател. Националният треньор Фарзад Золгхадри е бил освободен с решение на Управителния съвет, във вземането на което нито аз, нито Димитър Михайлов сме участвали. И същите тези „освободители“ стигнаха до извода, че няма кой да придружи Християн Георгиев на Гран при. Едва когато установиха фрапиращата си грешка – че националният ни състезател трябва да замине сам и да моли треньори от други държави да му съдействат, за да може да се състезава на втория по сила форум след Олимпийските игри – „освободителите“ взеха обратното решение и командироваха Фарзад Золгхадри.

МОРАЛ, ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО

И понеже Калоян Бинев многократно засегна темите за морала, честта, достойнството и уважението към паметта на своя баща, бих искал да му задам един въпрос.

Как би коментирал освобождаването на Фарзад Золгхадри от поста национален треньор на България само два дни преди погребението на Слави Бинев?

Клубовете получиха уведомление, че националният треньор е освободен с решение на извънредно заседание на Управителния съвет.

За това заседание обаче заместник-председателят на федерацията д-р Димитър Михайлов не е бил дори поканен, което поставя сериозни въпроси относно неговата редовност.

Впоследствие другият вицепрезидент Христо Георгиев потвърди, че решението е било негово, еднолично.

Припомням, че Фарзад Золгхадри е привлечен в България лично от Слави Бинев.

И този човек е бил освободен само два дни преди погребението на Слави Бинев.

Калоян, как оценяваш тази постъпка от гледна точка на морала, честта, достойнството и уважението към паметта на твоя баща?

Защо едно предварително планирано журналистическо интервю, в което аз отдавам заслуженото на неговите постижения, предизвиква у теб подобно възмущение, а едноличното освобождаване на националния треньор, привлечен лично от баща ти, остава без коментар?

Каква неотложна необходимост налагаше това решение да бъде взето точно в този момент? Не можеше ли да се изчака поне до погребението?

Къде беше тогава възмущението ти? Къде бяха тогава въпросите за морала и почтеността?

Не приемам моралът да бъде използван избирателно – като средство за обвинение срещу едни и като удобно премълчаване на действията на други.

Как също ще коментираш факта, че на 6 ноември 2026 година, само 6 дена след погребението на баща ти, Христо Георгиев и Александър Минев, хората от най - близкото обкръжение на баща ти, вече са се сдобили с писмо, което да представят на Общо Събрание, което още не е насрочено, но което писмо да бъде в подкрепа на тяхната кандидатура за президент и изпълнителен директор?

Ако ще говорим за морал, нека мерим всички с един и същ аршин. Включително хората, които подкрепяме. И най-вече тях.

На 1:03:00 от видеото Калоян Бинев казва:

„… защото много грозни неща се изказваха по адрес на цялото семейство, по управлението на баща ми и така нататък.

Те излизаха с едни брошки, нали, с прозрачност за Българската федерация по таекуондо, нали.

Това е една медийна кампания, социална кампания, така да го кажа, пропаганда, която се води срещу управлението на баща ми, в което те бяха част от него.“

СЛАВИ БИНЕВ ДАДЕ МНОГО НА ТАЕКУОНДОТО, НО БФТ ИМА НУЖДА ОТ ПРОМЯНА, СТРУКТУРИРАНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Да, Калояне, аз съм член на предходния Управителен съвет на Българската федерация по таекуондо, който беше освободен с решение на Общото събрание преди няколко месеца.

Никога не съм крил този факт и не бягам от отговорността, която произтича от него.

Има обаче някои обстоятелства, с които очевидно не си запознат.

Още преди няколко години на заседание на Управителния съвет заявих оставката си. От този момент до настоящата ситуация не съм участвал в гласувания на Управителния съвет.

Това е и причината да не подам документи за участие в новия Управителен съвет, въпреки че Слави Бинев ми предложи да бъда част от него.

Тогава използвах конкретна ситуация като повод да се оттегля, но истинската причина беше много по-дълбока – различното ни разбиране за ролята на Управителния съвет в управлението на федерацията.

Според мен членовете на Управителния съвет трябва със своите знания, опит и професионална компетентност да подпомагат председателя при вземането на важни управленски решения. Да го съветват, да изразяват собствено мнение и когато е необходимо, да му се противопоставят, а не да гласуват единодушно всеки път. Решенията на Управителния съвет трябва да бъдат в полза на клубовете, треньорите и състезателите.

Уважавах много от качествата на Слави, неговите амбиция и размах, но това не означаваше, че бях длъжен да споделям всяко негово решение.

Не желаех функцията ми като член на Управителния съвет да се свежда до формално присъствие и еднотипно гласуване на предварително подготвени решения.

УСТАВ, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ВОЛЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ДА БЪДЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОБЕЗСИЛЕНА

Настоящият устав на БФТ стил ВТ е устав, в който избраното ръководство може на практика да елиминира общото събрание чрез назначаването на председатели на неограничен брой комисии и увеличаване на състава си. Това означава, че дори абсолютно

всички клубове в България да са единодушни по определен въпрос, те биха могли да бъдат надгласувани.

Самото наличие на подобна възможност е достатъчно обезпокоително.

Нещо повече – уставът в този му вид противоречи на Закона за физическото възпитание и спорта. Според чл. 18, ал. 1 от закона членове на спортните федерации могат да бъдат единствено спортни клубове. Следователно право на глас в Общото събрание имат единствено и само спортните клубове – членове на федерацията, а не лица, които ръководството само назначава.

Тогава кой всъщност управлява Българската федерация по таекуондо?

Клубовете чрез избраното от тях ръководство или ръководството чрез възможността да влияе върху състава на органа, който го избира?

Органът, който трябва да бъде избиран и контролиран от клубовете, получава механизми, чрез които потенциално може да влияе върху състава на органа, който го избира и контролира.

Това ли е твоето разбиране за демократично управление, Калоян?

Това ли е моделът, който искаш да запазиш?

Защото аз категорично не искам такава федерация. И спортните клубове – членове на федерацията, не го искат.

ЕТО ЗАЩО ИСКАМ ПРОМЯНА И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Имам предвид конкретни промени в начина, по който функционира Българската федерация по таекуондо.

Искам всеки спортен клуб да има един равноправен глас.

Искам клубовете да избират ръководството на федерацията, а не ръководството да разполага с механизми, чрез които да влияе върху състава на органа, който го избира.

Искам Управителен съвет, който действително управлява, обсъжда и взема решения, а не просто утвърждава волята на председателя.

Искам клубовете да знаят какво е финансовото състояние на федерацията, какви задължения има тя, към кого са те и на какво основание са възникнали.

Искам ясни критерии за разходването на държавните средства, за финансирането на състезателите, за определянето на националните отбори и за назначаването на треньори и специалисти.

Искам достъп до информация, отчетност и ясна отговорност за взетите управленски решения.

Искам клубовете да имат реалното право да избират, да контролират и при необходимост да сменят хората, на които са поверили управлението на своята организация.

Прозрачността не е предателство.

Финансовата отчетност не е проява на неуважение към паметта на Слави Бинев. Напротив. Тя е признание към постигнатото от него и гарант, че следващия председател, независимо кой е той, няма да злоупотреби с наследството му.

Винаги ще отстоявам интересите на клубовете, треньорите и българските състезатели, защото Българската федерация по таекуондо принадлежи на тях.

Доц. д-р Димитър Аврамов,

/председател на СК „Таекуондо Фитнес НСА“/