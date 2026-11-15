442 загинали при катастрофи от началото на годината: Пострадалите поискаха действия

С обърнат надолу национален флаг от Българската асоциация на пострадали при катастрофи поискаха спиране на войната по пътищата. Когато сме в ситуация на криза, националният флаг се обръща, каза Владимир Тодоров от организацията. Днес, 15 ноември, е Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Жертвите от катастрофи като че ли станаха ежедневие за нашите новини, посочи той. Искаме да кажем, че войната по пътища не е просто израз - това е реална военна ситуация. Умират деца, умират жени, умират цели семейства. За нас е много важно тази война да бъде по някакъв начин символно изразена, изтъкна Тодоров.

В началото на магистрала „Тракия“, на която тази седмица станаха двете тежки верижни катастрофи с жертви, на изхода от София, от асоциацията обявиха, че са започнали национална подписка, под която до момента има близо 200 000 подписа. Тя ще бъде внесена в Народното събрание и в Министерския съвет с искане за дискусия парите от фонда за пътна безопасност да се използват целево, а не само единствено в приоритетите на МВР.

За последните 20 години по пътищата на България са загинали повече хора, отколкото войници сме загубили през Втората световна война, посочи Илия Тодоров от Аоициацията на пострадали при катастрофи. Това не са просто цифри, това са истински съдби, човешки животи, разбити семейства, които са загубили дете, съпруг, съпруга, майка, баща, брат и сестра, празни столове на масата, подчерта той.

Искаме да призовем институциите да обезопасят тези сто, както ние ги наричаме, фронта на войната, защото те се знаят, защото всяка година там загиват хора, а има какво да се направи - липсващи мантинели, дупки по пътищата, липсващи системи за сигнализация, обясни Илия Тодоров. По думите му оправданието, че няма средства, не е актуално, защото според доклада на Сметната палата средства във фонда за пътна безопасност има, в него се събират глобите от нарушения, има събрани стотици милиони като цяло. Проблемът е, че те се ползват за харчене за съвсем отделни цели, коментира Илия Тодоров. Искаме да кажем на властта, че средство има, необходимо е желание, бързи действия, за да можем да направим така, че пътищата ни да са по-безопасни, допълни той.

Според асоциацията е необходима промяна в цялостния ни манталитет и в отговорността към нас самите, към близките и към всички останали в движението. Това обаче не изключва нуждата от безопасни пътища, защото хората ще продължат да правят грешки, ще се проявяват и технически проблеми, които да стават причина за катастрофите. Въпросът е, че трябва да имаме такава инфраструктура, която да ни пази.

Фондация „Това е Рождество“ съвместно с църква „Ренесанс“ даряват 30 000 евро за помощ на пострадалите при катастрофата на магистрала „Тракия“, обяви Тереза Цончева от фондацията.

Според справката на МВР от началото на годината 442 души са загубили живота си у нас при пътни инциденти. Ранени са 7480. Общият брой на катастрофите до момента с ранени и загинали е 5998.

trud.bg