Армията включи дронове в наблюдението на Черно море

Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това съобщиха от пресцентъра на МО.

"Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района", се посочва в информацията.

От Министерството на отбраната предупреждават гражданите, че наблюдавани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.

Миналата седмица министърът Димитър Стоянов проведе разговори с колегите си от Румъния и Турция във връзка със средата за сигурност в Черноморския регион след инцидентите, при които два търговски кораба бяха поразени в изключителната икономическа зона на България.

Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.