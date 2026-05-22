Анастасия Стойчева – синоптик, НИМХ: Не подценявайте жълтите и оранжевите кодове

Областта на ниско налягане постепенно се оттегля на изток, но с тилната си част продължава да влияе на времето в нашата страна и в следващите две денонощия това ще води до валежи, включително и в нощните часове. Това каза синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в предаването „Здравей, България" по Нова телевизия.

Тя предупреди, че се очакват значителни количества дъжд и призова гражданите да не подценяват жълтите и оранжевите кодове. Най-големи количества валежи се очакват главно в Предбалкана и Северна България, където се очаква да паднат до 65 литра на квадратен метър.

Освен обилни дъждове, в много райони от страната се очакват и градушки, главно там, където облачността се разкъсва и се развие мощна купесто-дъждовна облачност.

Студеният фронт ще засегне и празничния 24 май. „За съжаление ще има валежи, те няма да са разположени през целия ден, главно в следобедните часове, но ще има и райони, в които ще вали сутринта", обясни Стойчева.

По-спокойно ще бъде времето в почивния 25 май, когато ще има най-малко валежи. Въпреки това Стойчева отправи предупреждение към всички, които планират да излязат в планината. „В следобедните часове ще се развива конвекция, от която ще има гръмотевици. Особено в планините не бива да правим компромис с това".

Май ще приключи като студен месец с отрицателни температурни отклонения от нормата за повечето райони на страната. „Честно казано, и първото десетдневие на юни изглежда, че няма да е много стабилно", отбеляза Стойчева. Тя обаче успокои, че все по-малко ще са периодите с групи от по 2-3 поредни дни с валежи.