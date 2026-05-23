БУНТ! Жителите на “Младост” скочиха на “Артекс” и сем. Мирянови: “Мамицата Ви лакома! Безбожници и безсрамници”

След жителите на столичния кв. “Лозенец” и тези от “Младост” предстои да се вдигнат на бунт срещу строителните безумия на олигарсите сем. Мирянови и фирмата им “Артекс”.

Под рекламна публикация във фейсбук групата “Младост-София” стотици граждани негодуват, че компанията на Весела Мирянова и сина й Пламен Мирянов са прилапали поредните 10 000 кв.м. площ в квартала за да вдигнат нов претенциозен билдинг, наречен “Галилея”.

Мазната пиар статия, презентираща проекта, е публикувана в медия на друг виден олигарх - Иво Прокопиев. Самият мастодонт пък ще се изгражда съвместно с веригата хипермаркети “Билла”. Според разследвания на сайтовете Big5 и Narod, един от тукашните й шефове Валтер Волф бил в тесни връзки с боса на “Продължаваме Промяната” Асен Василев и двамата въртели тежки далавери на гърба на обедняващите българи.

Точно през Асен Василев най-вероятно “Артекс” и “Билла” са си осигурили подкрепата на столичния (петрохански) кмет Васил Терзиев, който на бърза ръка е подписал разрешителните на Мирянови за строежа. Поне така разсъждават общинари и градоустройственици, до които се допитахме.

Въпреки хвалбите, които собственичката на “Артекс” Весела Мирянова сипе щедро пред медията на Иво Прокопиев за зеленина на покрива и локална детска градина, жителите на квартала меко казано не се хващат на гръмките й обещания какво добруване за квартала ще донесе бъдещата сграда, където квадратът щял да се търгува по минимум 4800 евро.

За да не сме голословни, ще цитираме някои от най-ярките коментари в мрежата:

“Огромен мастодонт, който е гарант за ниско качество на живот, но имал детска градина….как да не заплачеш от умиление за благородството им. Като иска Артекс да са благородни, да направят парк и само детска градина, без мастодонта!”

“Звучи супер, даже гениално! Това е някъв гений, който го е измислил. Да те убеждава, че е супер да си имаш някъв бетонов гигант на който може да се качиш на покрива да се порадваш на “хубавия залез” за сметка на това, че ще остави сумати блокове без слънчева светлина ( ще са в сянката ) и ще посадиш дървета на покрив на сграда построена на място за градинка, детска площадка, горичка или необходим паркинг на 2-3 подземни нива (обществен).”

“Ж.к. младост трябва да се застрои до последния милиметър. Има още много пари да се изкарат от рушвети, комисионни и други официални и не официални такси.

А, колкото до хората там...кучета ги яли.”

“Мамицата им лакома, тъпа, гнусна!”

“Безбожници и Безсрамници! Артекс са кръстоска между лешояд и пепелянка.”

“Сега да видим ще се съберат ли всички от квартала за протест както и при оная сграда срещу Хит-а”

“Общинска земя е.

Защо не построите една детска градина?????

!!!!!”

“Възмутително! Ние се борим за въздух, зеленина, борим се за живота си! Кой не го разбра?!”

“Кой я написа тая свинщина?”

“Да се качим на сграда отгоре с цел отдих, вместо да стане парк със същата цел? Искам и аз от тия гъби, дето жаскате.”

“Иначе Кукурин е против презастрояването и не разрешава блокче на 4 етажа в Младост, при спазени отстояния и закон поради “нецелесъобразност”, а ето за каква сграда-чудовище може?! Как да развиваш бизнес и да създаваш среда за хората при такива несправедливости! В общините е ужас- чиновниците всячески пречат на бизнеса да работи! И не се лъжете с терасата за всички, ще е към пентхауса за 1-2 мил. евро.”

“Еа му майката на хубавия квартал.А артекс са комунистически боклуци мръсни”.

“Един вид Терзиев е издействал поне детска градина…за колко деца не е ясно.

А Кукурин на свой ред не е издействал детска градина от строителя…

Моите сделки са по-добри от твоите сделки”.

“Никъде не видях коментар ( може и да съм пропуснал де ! -че са много ) , същите тези господа и госпожи - строителите , инвеститорите 😡! - в такива апартаменти ли живеят, или по-скоро в индивидуални къщи в полите на Витоша, с огромни дворове, градини, басейни и прочие !! ВМДНДЕ !!😡”

