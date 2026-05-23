Дара възмутена от най-горещия слух: Лъжа е, че съм племенница на Маджо

В интернет пространството се разпространи мълниеносен слух, според който известната певица Дара е племенница на подземния бос от СИК Красимир Маринов - Маджо. Според мълвата майката на изпълнителката била сестра на бизнесмена, като двамата имали обща майка, но различни бащи. Клюката твърдеше, че богатият роднина, чието състояние се оценява на над 1,3 милиарда евро, е платил солидна сума, за да осигури на момичето предно класиране на престижния музикален конкурс „Евровизия“. На тази фалшива история повярваха дори редица представители от родния музикален бизнес.

Истината обаче се оказа напълно различна и разпространяваната история е стопроцентова лъжа, тъй като певицата изобщо не познава крупния предприемач. Семейството на младата изпълнителка е било доста бедно, а нейната майка е изкарвала прехраната си като обикновена продавачка в малък квартален магазин във Варна. Поради липса на финансови възможности, момичето никога не е посещавало платени уроци по солфеж, а е разчитало изцяло на подготовката в държавното училище и безплатните музикални школи към местното читалище.

Самата Дара категорично опроверга слуховете, заявявайки, че няма никаква роднинска връзка с този господин и дори не го познава. Тя изрази дълбокото си разочарование от опитите на някои хора да омаловажат нейния труд, постоянство и лични усилия. Изпълнителката беше абсолютно категорична, че зад нейния професионален успех и кариера никога не е стоял никой друг, освен собствената ѝ амбиция, упоритост и работата на нейния екип.

Източник: Уикенд