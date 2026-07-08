Урок по криминалистика

Истинско приключение в света на криминалистиката изживяха децата, които прекарват летните си занимания сред природата на Шуменското плато. Възпитаниците на ЦПЛР- ОДК „ Анастас Стоянов" бяха посетени от Красимир Крумов, експерт от Научно-техническата лаборатория към ОДМВР - Шумен. Той ги запозна с една от най-загадъчните и отговорни професии - тази на експерт-криминалиста.

Истински фурор предизвика демонстрацията на професионалния куфар за огледи. Експертът показа нагледно различните видове прахове и четки, с които се обработват повърхностите, за да се визуализират невидимите за простото око отпечатъци. Децата разбраха любопитни детайли - например от какви животни се изработват космите на специалните четки (като катерица и фини птичи пера) и в кои специфични случаи се използва всяка една от тях в зависимост от релефа и материята на изследвания обект.

С огромен интерес изслушаха разказа за това колко е важна и незаменима работата на криминалните експерти при разкриването на престъпления. Гостът обясни, че всяко посетено място оставя невидими следи, а задачата на криминалистите е да ги открият. Децата научиха какви видове следи съществуват, от какви повърхности могат да бъдат иззети и с какви специализирани прибори си служат професионалистите.

Най-вълнуващата част за малките откриватели беше възможността лично да се докоснат до криминалистическата техника. В края на срещата всяко дете влезе в ролята на истински детектив, като само се опита да обработи повърхност и да свали дактилоскопни отпечатъци.