Собственик на малък авиопревозвач: В момента цената на самолетните билети е с 15-20% по-висока

Асоциацията на българските авиокомпании прогнозира ръст на самолетните билети с около 15%.

Вече сме понесли ударите на геополитическата криза в Близкия изток. Повечето компании за редовни полети, които са продали преди това билети, се стараят да не повишат цените. Това е имиджов ефект, каза в БТВ „Тази сутрин" Стефан Трифонов, управител и собственик на малък авиопревозвач.

В момента обаче, ако си купим билети, цената ще бъде с 15-20% по-висока.

След три-четири месеца, ако трябва да пътувате, не мога да преценя каква ще е цената. Всички се надяваме, че скоро този конфликт ще приключи, но въпреки това не очакваме цените на горивата да паднат на цените, които бяха през януари и февруари, смята Трифонов.

Всички знаем, че на ден около 15% от необходимия нефт за целия свят не излиза през Ормузкия проток и това се наслагва във времето. За липсите, които ще се насложат за тези два-три месеца, ще трябва доста време да бъдат възстановени, коментира той.

Специално за авиационния бранш производството на керосина също ще изисква време, допълни Стефан Трифонов.

Затова той не очаква до края на годината да паднат драстично цените на горивата.

Вече има компании, които обявяват фалит. Масово компаниите намаляват полетите, спират дестинации. Намаляват честотите по определени дестинации, посочи Трифонов.