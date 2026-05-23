Мечките не ги е страх и убиват Заради все по-малкото храна мечките слизат все по-близо до хората https://crimes.bg/vodeshha-tema/mechkite-ne-gi-e-strah-i-ubivat-3/192711 Crimes.bg

Шокираща трагедия изненада България, след като мечка уби тридесет и пет годишен турист на Витоша. Фаталното нападение е станало на оживен маршрут между хижите „Офелиите“ и „Рудничар“. Разкъсаното тяло на мъжа е намерено на асфалтиран път от преминаващ пешеходец. Разследващите и съдебномедицинската експертиза доказват, че човекът е починал от кръвозагуба. Лицето му е било изцяло обезобразено, а наблизо са открити ясни следи от лапи на голяма и малка мечка. Жертвата е обикаляла сама в планината. Голямата му грешка обаче е била използването на пръчка за защита, което допълнително е засилило агресията на дивите животни.

Ловно-рибарските организации припомниха, че отдавна предупреждават за подобна опасност поради рязкото увеличаване на мечките и липсата на достатъчно храна. Според биолозите присъствието на малки мечета прави агресията на женските хищници напълно естествена при неочаквана среща с хора. Сигналът към Спешна помощ и полицията от Шесто районно управление е подаден веднага от друг турист. Първоначалните съмнения за нападение от глутница кучета бързо са били отхвърлени.

Експертите съветват при атака да се легне по корем на земята с покрит врат, без да се сваля раницата. Вдигането на шум и преходите в групи остават най-сигурният начин за прогонване на хищниците. Инцидентът засилва притесненията на местните жители, тъй като набези на мечки са заснети от камери в столичния квартал „Бояна“.

Източник: Уикенд