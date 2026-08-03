Проф. Владимир Чуков: Без съдействието на мароканската полиция тези хора нямаше как да преминат https://crimes.bg/analizi/prof-vladimir-chukov-bez-sadeystvieto-na-marokanskata-policiya-tezi-hora-nyamashe-kak-da-preminat/198277 Crimes.bg

Миграционният натиск към Европа отново излезе на преден план след струпването на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута. Според арабиста проф. Владимир Чуков случилото се е било преди всичко политически сигнал от Мароко към Испания.

Проф. Владимир Чуков: Това, което видяхме в Испания, не е класическа миграционна криза. Както започна, така и приключи. Това е чиста политика.

По думите му случилото се е пряко свързано с отношенията между Испания, Мароко и Алжир. Според него испанският премиер Педро Санчес е нарушил деликатния баланс в региона, като е задълбочил отношенията си с Алжир, което е предизвикало реакция от страна на Рабат.

Проф. Владимир Чуков: Без съдействието на мароканската полиция тези хора нямаше как да преминат. Когато в един подобен триъгълник нарушите баланса, другата страна реагира.

Според експерта Европа остава разделена в оценките си за миграционния натиск, а именно липсата на единна позиция е една от слабостите на Европейския съюз.

Проф. Владимир Чуков: Всички сме заедно, но всеки дърпа чергата към себе си. Трябва да се намери общ знаменател, защото Шенген е безпрецедентно постижение.

В разговора беше коментирана и ситуацията в Близкия изток. По думите на проф. Чуков постигнатото споразумение с Хамас е положителна стъпка, но изпълнението му ще бъде сериозно предизвикателство.

Проф. Владимир Чуков: Това, което се случи, е нещо много добро. Въпросът е споразумението да бъде спазено.

По отношение на Иран експертът беше скептичен за възможността за бърз пробив в преговорите със Съединените щати.

Проф. Владимир Чуков: Не виждам как ще се договорят. Дано да не съм прав, но към момента ситуацията в самия Иран е толкова неясна, че не е ясно с кого всъщност се преговаря.

Според проф. Чуков засилването на ядрените амбиции на Саудитска Арабия може да промени баланса на силите в региона и да стимулира други държави да развиват подобни програми.