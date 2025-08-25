Пиенето на по-малко от 1,5 литра вода дневно повишава нивата на хормоните на стреса

Какво съветват здравните експерти

Ново проучване разкри, че хората, които пият по-малко от 1,5 литра вода дневно, могат да произвеждат значително по-високи нива на кортизол, хормона, свързан със стреса.

Резултатите, публикувани в Applied Psychology, показват, че хроничната дехидратация може да засили реакцията на организма към стресови ситуации.

Изследователи от Ливърпулския университет „Джон Мурс" наблюдавали две групи млади възрастни в продължение на една седмица: едната консумирала по-малко от 1,5 литра течности на ден, а другата спазвала препоръчителните нива на хидратация. След това и двете групи били подложени на стрес тестове, включващи публично говорене и умствена аритметика. Въпреки че участниците съобщили за сходни нива на тревожност, тези, които пиели по-малко вода, регистрирали до 50% по-високи скокове на кортизола.

Учените обясниха, че дехидратацията стимулира вазопресина, хормон, който запазва водата, но също така активира мозъчни пътища, свързани със стреса. Повишените нива на кортизол с течение на времето са свързани със сърдечно-съдови заболявания, диабет, бъбречни проблеми и депресия, което поражда опасения относно дългосрочните ефекти от недостатъчната хидратация.

Интересното е, че дехидратираната група не е съобщила, че се чувства по-жадна. Вместо това, анализът на урината потвърди състоянието - по-тъмният цвят сигнализира за недостиг на течности. Експертите предупреждават, че жаждата не винаги е надежден показател за хидратацията, докато цветът на урината предоставя по-ясна мярка.

Здравните специалисти настояват, че макар пиенето на вода да не е лек за стреса, поддържането на адекватна хидратация предлага лесен и достъпен начин за поддържане на устойчивостта. За разлика от терапиите или програмите за начин на живот, които изискват значителни ресурси, пиенето на достатъчно вода е незабавен и евтин начин за справяне с ежедневния стрес.

Проучването подчертава хидратацията като жизненоважен, но често пренебрегван фактор за физическото и психическото здраве. В комбинация с почивка, упражнения, хранене и социално благополучие, приемането на вода трябва да се признае като прост, но мощен фактор за справяне със стреса и здравето в дългосрочен план



Източник: БГНЕС