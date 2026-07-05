Любослав Костов: Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход

Според нас дефицитът няма да е 5,4% в края на годината, а около 3,5%. Дори да съберете всички плащания за ПВУ и капиталови проекти, сметката не излиза до 9,4 милиарда евро капиталова програма. Това каза снощи главният икономист на КНСБ Любослав Костов в предаването „Говори сега" по БНТ.

Според официалните данни на Националния статистически институт инфлацията вече е близо 8% и очаква тя да се повиши още до края на годината. Заложените в бюджета приходи са при 4% инфлация, отбеляза той. „Това означава, че от там поне 300-400 милиона ще влязат леко подценени приходи, леко надценени разходи и накрая дефицитът ще бъде около 3.5-3.6%, което е чудесно. Най-хубавото, което може да се случи, е Гълъб Донев да не е уцелил дефицита. И накрая ще се види, че проблемът не е в разходите за пенсии и издръжка, а в капиталовата програма."

По думите му, ако прогнозите на кабинета не се оправдаят, ще стане ясно, че проблемът не е в разходите за пенсии и текуща издръжка, а в изпълнението на капиталовата програма.

Планираното съкращаване на държавната администрация трябва да бъде направено след задълбочен анализ, заяви синдикалистът. „Не казваме, че няма нужда от реформи и съкращения, включително на хора в пенсионна възраст, но за 40 дни как се направи този анализ? Предлагаме това да стане от 1 януари 2027 г., а бюджетът за 2026 г., който е за пет месеца, да бъде използван за анализ", добави той.

Според Костов инфлацията се влияе предимно от външни фактори като войната между Израел и Иран, въвеждането на еврото, външните шокове в предлагането и високите търговски надценки.

Най-хубавото нещо в този бюджет според него е нарастването на максималния осигурителен доход. „Той нараства много плахо. Трябваше поне със 100 евро отгоре да го вдигнат, тъй като това са права и обезщетения при майчинство и безработица - тези права се връщат обратно", посочи Костов.