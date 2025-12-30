Иван Грошев: Зимният туризъм вече не е само сняг и писти https://crimes.bg/analizi/ivan-groshev-zimniyat-turizam-veche-ne-e-samo-snyag-i-pisti/181388 Crimes.bg

Зимният туризъм вече не е само сняг и писти. Това обясни пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм.

"Едва една шеста от посетителите през зимата идват с цел каране на ски. Останалите комбинират културен туризъм, спа, уелнес и посещения при близки". Очакваме приличен зимен сезон и прогнозен ръст от 2-3%, което прави около 2.3 млн. посетители. България е реализирала ръст от 2.6 % на посетителите през отиващата си година, съобщи още Грошев.

"Британският пазар е в особено положение заради излизането на един основен играч, който през последните 40-50 години развиваше туризъм от Великобритания към България. Вече трябва да се търсят алтелнативни форми на предлагане. Немският пазар ще е предизвикателство през следващата година заради изтеглянето на една от основните авиокомпании от пазара, което предвещава леки сътресения. Надявам се този казус да намери решение", каза той.

Грошев посочи кои са проблемите, с които се е с сблъскала туристическата индустрия през тази година.

"От дълго време ние имаме казуса с липсата на работна ръка. Проблемът с инфраструктурата както националната, така и в самите курорти си е болест от години. Не на последно място - необходимостта от спешна дигитализация на туристическия бизнес", посочва Грошев.

За 2026 година той прогнозира отново ръст от между 2 и 3%.

"По пазари не очакваме особено разместване. Румънският пазар ще продължи да доминира. Полша ще си остане един изключително значим пазар, който ще бъде и най-големият чартърен за България. Германия и Обединеното кралство ще заемат трето и четвърто място". Колегите работят в посока изграждане на единен бранд на България, отбеляза още Грошев.

"Когато много институции правят усилия, които не са координирани, трудно излъчваме едно общо послание", каза експетртът.

Той обясни и как би могло да се постигне удължаване на летния сезон у нас.

"Необходимо е да се постигне подобряване на инфраструктурата. Това включва оформяне на площите в курортите и премахването на излишните сергии. Провеждането на културни събития е друг метод", подчерта той.

Българският пазар носи голям потенциал, отбеляза експертът. "Вътрешният пазар работи по отношение на спа, планини, културни събития и фестивали".