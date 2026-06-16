Експерт: Зачестяват случаите, в които туристи се оплакват след резервации през платформи

Къщите за гости, вилите, апартаментите и стаите под наем за туристически цели по-често нямат собствени интернет сайтове и потребителите трудно могат да се свържат директно с техни представители преди резервация. Проверка обаче могат да се направи в Националния туристически регистър на сайта на Министерство на туризма, където фигурират всички категоризирани места за настаняване.

Това каза в ефира на bTV Габриела Руменова - основател на онлайн платформата "Ние, потребителите“. Тя допълни, че за всяко място за настаняване е посочен телефон на собственика и туристът може да се свърже с него за резервация, вместо да ползва съмнителни платформи за безплатни обяви или социалните мрежи. По този начин може дори да се получи отстъпка от цената, каза още Руменова.

Зачестяват случаите, в които туристи се оплакват след резервации през платформи. Невинаги това е свързано с измами, до каквито по-често се стига след плащане на физически лица по фалшиви оферти за настаняване. Има примери, в които след запазване на места за настаняване през утвърдени туристически платформи, хората сигнализират за генерални несъответствия на представеното на снимките и реалността на място по отношение на стаята или дори за фрапантни разминавания между посоченото отстояние на базата от плажа, например.

"Преди години Европейската комисия беше направила брошура, за да илюстрира какво представляват нелоялните търговски практики. Примерът беше хотел, който изглежда много по-близо до морето, отколкото в дейстнителност е. Нелоялна практика е налице, когато потребителят е заблуден, защото му се предоставя информация, която е частично или изобщо невярна.“, коментира Руменова във връзка с обратната ситуация при реален случай от Българското Черноморие, в който представител на хотел показва във видео от всяка част на мястото за настаняване каква е гледката към морето. Експертът отбеляза, че този пример е похвален, защото хората очакват да получат реалната информация и подчерта, че много често в туризма разочарованието идва именно от разминаването между представата и очакванията, които самият търговец е създал у потребителя, и реалността.

Руменова препоръча да се ползват всички налични дигинални инструменти, за да се уверим лично преди да резервираме къде точно се намира мястото, какво е реалното му отстояние от плажа не само по въздух, но и по земя, както и дали не се заобикаля много, докато се стигне до плажа.

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