200% скок на цените на имоти е лудост, но факт. Невинни ли са купувачите?

Около 120 публикации в медии – интернет издания, телевизии и вестници – за период от две седмици след 1.01.2026 г. са посветени на повишаване цените на имотите в България. Във всички тези публикации се обяснява, че новите по-високи цени са очаквани и обосновани.

Само в 4 публикации се цитира брокер, жена, която от двайсет години се занимава с темата, тя твърди, че „растящите цени са лудост“. Заявява също, че голямото купуване на жилища е изкуствено стимулирано от подвеждаща информация, близка до манипулация.

Въпросът с придобиване на собствено жилище е важен за българина повече, отколкото за живеещите в други страни. Затова собственици на агенции за имоти и брокери на недвижимо имущество по същество участват в непрекъсната кампания вече повече от година. Основен аргумент е преминаването към евро и присъединяването на България към еврозоната. Непрекъснато се правят сравнения с най-развитите държави и градове, където цените на имотите са по-високи от тези в София, например. Това обаче е спекулативно, защото не може да се сравняват централни зони в Париж, Рим или Лондон с „петте кюшета“ в българската столица, например. Но по цени тук кооперации от 50-те и 60-те години на ХХ век, при това далеч не в цветущо състояние, се изравняват и дори надминават цените в световните градове, като столиците на Франция, Италия и Великобритания. Това е нелепо, но е реалност.

Има необяснени неща, за които малко се говори у нас.

С 200% са излетели цените на жилища в България само за 10 години. Ако през 2015 средната стойност за кв. м в столицата е бил около 715 евро, то в началото на 2025 тя вече над 2100 евро. Изчислението е на Евростат.

Населението на България през 1989 г. е било малко над 9 милиона души. През 2025 година вече сме около 6,5 милиона. Няма ги над 2,5 милиона българи.

В същото време се строи като за световно в столицата и други големи градове. Много нови жилища излизат на пазара и в по-малки селища.

Цените на всички тези новопредлагани жилища растат непрекъснато и се продават още „на зелено“. Купуват ги от страх, че до края на строителството ще поскъпнат още. И те ще поскъпнат.

Така стигаме до статистиката, според която 1 300 000 домове в България са необитаеми. 1,3 милиона, хора!

82% от българите притежават собствен дом – най-много в ЕС. А сме уж най-бедните в Евросъюза… И купуват още.

За пръв път през 2025 г. общото богатство на активите, притежавани от българите, надхвърля 500 милиарда евро (над 1 трилион лева), сочат най-новите данни на Eurostat. От въпросното богатство, 70% са вложени в недвижими имоти, което прави над 350 млрд. евро.

Това е пълна лудост. Растящите цени са пълна лудост! Качеството на немалко от предлаганите имоти спрямо цените, които се искат и дават за тях е пълна лудост!

Казва го брокер с дълъг стаж, който не желае да бъде цитиран с името му, защото ще бъде буквално „занулен“ от гилдията. Според него строители и брокери раздуват умишлено цените дори без да са сядали „на кръгла маса“ за да се договорят.

2 500 евро за квадрат вече е средна цена в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Между 17 и 20 на сто са скочили цените на жилищата в тези градове само за декември и до средата на януари. Забележете: с 30% са повишени цените на имотите в крайните квартали на столицата, от които допреди 2-3 години никой не се е интересувал.

В столичния кв. „Дружба“ двустаен се продава вече на 2 350 евро за кв/м. През 2020 г. същото жилище е вървяло между 1000 – 1200 евро. Сметнете разликата…

Най-логичният въпрос е: С какви пари се купува?

Строители и брокери в неформални разговори признават: Идват с куфарчета и сакове пълни с пари и искат жилище веднага. Дори понякога нямат претенции за определен район и квартал.

Винаги има кой да прибере въпросните пачки. Държавата губи, но едни пари са изпрани. Сред най-активните кешови купувачи са представители на държавната администрация, замесени в корупционни практики, хора от магистратурата, представители на бизнеса. Бивш зам.министър на МВР се появил в голяма строителна фирма със съпругата си и два куфара с пари. Пазарувал "на едро"...

През 2025 г. средната месечна работна заплата e била 2 572 лв. (малко над 1250 евро). В предходните години още по-ниска.

160 – 200 заплати са нужни, за закупуване на жилище от около 80 квадрата. С целите заплати, без да плащате нищо друго. Абсурд. Но абсурдът у нас се случва всеки ден.

В много от случаите парите идват от „сивия сектор“, под дюшеците, от укрити данъци и други тарикатлъци.

Над 80 милиарда лева, или близо 40 милиарда евро, са били извадени „от дюшеците“ в последния месец преди въвеждането на еврото.

Не псувайте строителите и посредниците, те не са виновни, че много хора се натискат и плащат каквито цени им кажат. Купувачите вдигат цените! Когато балонът се спука, ще станем свидетели на тежък срив и фалити. Тогава и банките ще намалят темпото, с което все още дават кредити. В други страни вече се е случвало.

Валери Иванов

