Зимни курорти без сняг

Подготовката за зимния сезон в българските курорти е приключила, но времето все още не позволява да бъде поставено началото му. В Боровец, Пампорово и Банско снегът е символичен, а температурите са твърде високи.

В началото на декември курортите обичайно вече работят или се готвят за първите скиори. Тази година обаче зимата закъснява. В трите най-големи български ски зони - Боровец, Пампорово и Банско - сняг почти няма, а прогнозите не предлагат бърза промяна.

В Боровец в най-високата част има лека снежна покривка, достатъчна само да напомни, че зимата приближава, но далеч недостатъчна за ски.

"Във високата част в Маркуджика има малка естествена снежна покривка, но тя не е достатъчна, в долната част очакваме по-ниски температури", коментира Ивайло Цветков, изпълнителен директор на "Бороспорт".

Технологиите за изкуствен сняг са на разположение, но без ниски температури те остават неизползваеми - температурата трябва да падне под минус 4 градуса, и то в продължение на една седмица.

"Заснежаването с технически сняг в никакъв случай не е евтин процес, но снежната инсталация е в сърцето на всеки съвременен ски курорт. Ние от дълги години разширяваме снежната си инсталация, така че да не разчитаме само на естествена снежна покривка", коментира Ивайло Цветков - изп. директор на "Бороспорт".

От 16 декември влизат в сила новите цени. Дневната лифт карта в предварителна продажба е 100 лева - около 5% над миналогодишната.

В началото на декември снежната покривка е недостатъчна и се очаква сезонът да бъде открит във втората половина на месеца.

В Пампорово техниката е минала всички проверки, но комбинацията от висока влажност и положителни температури не позволява да започне производството на сняг.

"Вие сами виждате, че условията не са много благоприятни за зимните спортове, но ние откъм система е в готовност. Прогнозни сайтове не предвещават така минусови температури сериозни, които да ни позволят да направим изкуствен сняг", посочва Димитър Герджиков, директор на ски зона "Пампорово".

Хотелиерите вече имат резервации, включително от чужбина. Но много от туристите изчакват последния момент, за да се убедят, че ще има работещи писти.

"Има доста резервации, има потвърждения и от чужди туристи, но дай боже, да стартираме с хубав сезон и сняг. В Пампорово сега няма туристи, очакваме след 20 декември. Ако има писти, ако има сняг, иначе на трева няма как да открием сезон", коментира Екатерина Дафовска, хотелиер.

Пампорово е обявило откриване за 20 декември. Цените са най-ниски сред трите курорта - в предварителна продажба дневната карта е 88 лв., по-ниска от предходната година.

Банско също очаква първия сняг. Курортът не предостави интервю, но официалната дата за откриване остава 13 декември. Сезонната карта е 1700 лева - същата цена като миналата година, въпреки несигурната зима.

И трите курорта имат готовност да посрещнат туристи, но без студ и снеговалежи. Подготовката остава на пауза. Ако зимата настъпи навреме, пистите могат да бъдат подготвени в рамките на часове. Но дотогава курорти, хотелиери и хиляди любители на зимните спортове остават в очакване - кога природата ще даде старт на новия ски сезон.

бТВ, „Тази неделя"