Защо "журналистката" Калина Крумова си вкара зрелищен автогол?

Така наречената "журналистка" и ПР експертка Калина Крумова неуспешно се вживя в ролята на анализатор в предаването "Пресечна точка". Поотлежалото момиче, което подскачаше от партия в партия, изглежда не си дава сметка за противоречивото си минало и склонността си към тръпките с известни мъже.

Из кулоарите на София все още се носят горещи слухове за афинитета на въпросната госпожица с люде от политическите и бизнес кръгове. Злите езици шушнат, че може би в богатата й колекция присъстват бивш премиер, транспортен министър и ексглавен прокурор.

Неотдавна въпросната "дама" бе забелязана в опасна близост с бос на почистваща фирма от Варна. А какво са правили двамата може би не само те знаят.

Нейният имидж обаче трудно може да бъде почистен дори с най-скъпия перилен препарат, а преди точно тя да има нахалството да говори за Пеевски трябва да си отговори на въпроса "шетала ли е в един известен хотел в столичния квартал Бояна".

Източник: blitz.bg