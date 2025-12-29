Заедно ли са Карбовски и Ирена Милянкова? (ФОТО)

6 години след втория си развод и 5 месеца след като официално стана баба, красавицата Ирена Милянкова май е открила нова любов в лицето на журналиста Мартин Карбовски. Двамата бяха забелязани един до друг на първия ред на концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК преди няколко дни. Явно не са се крили от фотографите, защото излязоха официални снимки от събитието, на които изглеждат доста близки.

Ирена се разведе в края на 2019 г. с втория си съпруг - Никола Чолаков, от когото има две деца. Двамата се запознаха покрай тогавашната работа на красавицата като брокер на недвижими имоти. Чолаков беше неин шеф, той имаше предишен брак, както и тя. Двойката сключи брак само -година преди развода си - през 2018-а. Двете дъщери на Милянкова и Чолаков са родени през 2016-а и 2018 г. За майка си те са съответно пето и шесто дете. Тя има още четири раждания по време на първия си брак - с Росен Чолов - Чолата, попаднал зад решетките по обвинения в сводничество и организиране на престъпна група.

Тази година беше много сложна и противоречива за Ирена. В края на миналата по кината тръгна първият православен кинофилм у нас - „Не затваряй очи", където бившата манекенка играе онкоболна. Покрай тази роля се е засилила вярата й в Бог и към момента тя е ревностен привърженик на православието. През пролетта вярата й е била пред изпитание, тъй като се наложи да й направят операция за отстраняване на матката (хистеректомия), след като развила миома и миомни възли. Само 20 дни по-късно е претърпяла и втора операция - за премахване на доброкачествено образувание на гърдата, което се появило внезапно. Към днешна дата Ирена вече не може да има деца. Тя споделя в свое интервю, че е приела отстраняването на матката си като изчистване.

През лятото звездата направи кръщене на своите дъщери от брака с Чолаков, който обаче не е присъствал в църквата. Кръстница на децата стана актрисата Ирен Кривошиева, която също има роля в „Не затваряй очи” и се слави със силна вяра в Бог. Малко след кръщенето красивата многодетна майка съобщи, че е станала и баба - дъщеря й Мелани-Роуз, която Милянкова ражда на 15-годишна възраст, става майка на момченце.В края на миналата година се заговори, че Ирена май има нов мъж в живота си. Така и не стана ясно кой е той. Концертът на Лили, който изгледа заедно с Карбовски, е първата й поява с кавалер в публичното пространство, откакто се е развела през 2019-а.

Мартин Карбовски ревниво пази личния си живот в тайна и рядко коментира връзките си. Знае се, че е бил женен за журналистката Марта Евтимова, която е главен продуцент „Новини и актуални предавания” в Нова тв. Двамата имат син, носещ името на баща си, и са разведени от години. Често се появяват слухове за различни жени в живота му, но нито един от тях не е потвърден лично от журналиста.

Източник: Уикенд