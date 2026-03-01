DARA ще представи България на „Евровизия 2026" с песента „Bangaranga" на 14 май по време на втория полуфинал на конкурса във Виена. В предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ 1 в неделя, 1 март, DARA ще разкрие подробности около създаването на песента „Bangaranga".

По време на шоуто от финалния етап на националната селекция на Българската национална телевизия DARA представи три песни - „This is me", „Curse" и „Bangaranga". Те бяха написани специално за участието ѝ на „Евровизия 2026", като за тяхното представяне предварително бяха подготвени сценография, визуални ефекти и хореография.

Автори на музиката и текста на „Bangaranga" са Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea - Monoir), Дарина Йотова - DARA, Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). Песента беше избрана чрез комбиниран вот - на жури (Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити) и на зрителите, гласували през платформата eurovision2026.bg.