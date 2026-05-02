За баланс - един от ПП и един от ДБ

Двамата ще се надпреварват да обясняват как медиите са "превзети"
Какво ще последва от раздялата на ППДБ, накратко: До момента нареждането на гостите в абсолютно всяко тв студио, панел и програма на
предаване, в което се обсъжда политика, започваше със задължителната покана на представител/говорител/анализатор/клакьор на ППДБ.
Той е задължителен, а по него вече се нагласяват и останалите гости за баланс.
Сега ще трябва да се кани един такъв на ПП и един такъв на ДБ, а вече към тях (ако остане място на масата) белким и други. Двамата ще се
надпреварват да обясняват колко цензурирана е "демократичната общност" и как медиите са "превзети". Както правиха досега, докато са гости във всяко едно студио в държавата, ама вече ще са двама. За баланс.
Автор: Кристиян Шкварек
