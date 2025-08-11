Вдигат параклис на св. Иван Рилски

Идеята е от 40 години

Да се изгради параклис на св. Иван Рилски в близост до Седемте езера настояват свещеници и миряни. Идеята е от поне 40 години, патриарх Даниил я подкрепя, остава да се събере документацията.

“Параклисът ще е не повече от 20 кв. м, ще наподобява пещера и ще е от камък”, коментира пред “Труд news” архиерейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски.

Той обясни, че вече се предприемат съответните процедури пред Министерството на околната среда и пред ръководството на НП “Рила” за издаване на разрешително.

Мястото на бъдещия храм ще е до новопостроената сграда на информационния център на НП “Рила” и до спасителната служба, обясни отец Паликарски. Каза и, че в параклисът ще има три икони - на св. Иван Рилски, на божията майка Дева Мария и на Исус.

Припомни, че според каноните параклисът трябва да гледа на изток.

Свещеникът призна, че екоактивисти били против изграждането му. “Те винаги са недоволни и правят демонстрации, когато нямат изгода. Православните чистихме край езерата, те не стъпват. А уж са природозащитници”, коментира свещеникът.

Очаква се намерението за строителство на параклис край Седемте езера да получи благословията и на Светия синод, а от началото на септември Паликарски увери, че ще се действа ударно по издаване на разрешителни.

trud.bg