Установиха кои са биячките от мелето в Ринг мол

Полицията в София е установила самоличността на участниците в сбиването, станало снощи в Ринг мол в столицата.

До момента по случая няма задържани.

Видеоклип от побоя се появи в социалните мрежи.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че сигналът за инцидента и сбиването е подаден в 18:20 часа снощи. Пристигналият на място екип на полицията и разследващите в Шесто районно полицейско управление са установили участниците в сбиването.

Все още се доизяснява и причината за случилото се. Вече има подадени жалби от няколко от участниците в инцидента.

На разпространения в социалните мрежи запис се вижда как жени се бият в Ринг мол пред очите на деца и минувачи. Полицията е иззела записи от камерите в мола.

Предстои случаят да бъде докладван на Районната прокуратура, допълниха още от Столичната полиция.

