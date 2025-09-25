Стотици хиляди на воден режим. Кой носи отговорност за кризата в два от областните градове? https://crimes.bg/vodeshha-tema/stotici-hilyadi-na-voden-rezhim-koy-nosi-otgovornost-za-krizata-v-dva-ot-oblastnite-gradove/173326 Crimes.bg

Около 3,7 млрд. лева са нужни за най-спешните ремонти на ВиК мрежата в страната. Това стана ясно на първото заседание на Националния борд по водите. Средствата ще бъдат насочени към ключови довеждащи водопроводи и подмяна на най-амортизираната вътрешна мрежа.

Тази сума е за критичните точки - там, където водоподаването е поставено под сериозен риск, обясни в BTV „Тази сутрин" Владимир Бибов, член на управителния съвет на Българския ВиК холдинг.

Плевен е сред районите с най-остра нужда от ремонт. В плана е включена подмяна на довеждащия водопровод от Черни Осъм, който захранва Плевен, Ловеч и Троян.

Вече има първи стъпки - направено е зониране в града, започнала е подмяна на отделни участъци и са включени два нови сондажа, уточни Бибов.

Въпреки мерките, проблемът с режима остава. В Плевен най-засегнати са високите квартали „Дружба", „Сторгозия" и Девети. Междувременно Ловеч също премина на нощен режим заради намалелите количества вода по основния водопровод.

Търсят се нови сондажи, а с подмяната на мрежата загубите трябва значително да намалеят. Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим, каза още Бибов.

По данни на ВиК холдинга проблеми с водоподаването имат около 200 населени места в страната.