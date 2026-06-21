Старите модели в нова опаковка? Новият борд на ПРО ЕАД повдига повече въпроси, отколкото отговори дава

Зад избора на Ивайло Иванов за председател стои питане, което засяга всеки данъкоплатец: ще бъде ли пренесен в управлението на публичния ресурс познатият от социалното подпомагане модел на обществени поръчки — и кой ще го наблюдава

На 19 юни беше избран нов Съвет на директорите на ПРО ЕАД — държавното дружество, което управлява значителна част от базите за профилактика, рехабилитация и отдих в страната. Зад сухата кадрова новина обаче стои въпрос с реално обществено измерение, защото тук не става дума за частен бизнес, а за публичен ресурс, финансиран в крайна сметка от всички граждани.

Най-сериозен интерес предизвиква изборът на Ивайло Иванов за председател на Съвета на директорите. Иванов е добре познато име в системата на социалната политика — дълги години той заема ключови позиции в Министерството на труда и социалната политика и в Агенцията за социално подпомагане. Опитът сам по себе си не е укор; напротив. Проблемът е, че именно през този опит към новото назначение се пренасят и въпросите, които системата на социалното подпомагане така и не затвори.

Сянката, която върви с името

В общественото пространство от години съществуват публикации и сигнали, свързани с работата на ръководни фигури в Агенцията за социално подпомагане — включително относно обществени поръчки за милиони левове за доставка на хранителни продукти и санитарни материали за хора в неравностойно положение. По тези въпроси са подавани множество сигнали до български и европейски институции.

Сред темите, които периодично се повдигат, е и начинът, по който са подбирани определени ръководни кадри — поставя се въпросът дали при някои назначения не е тежала логиката на близост и землячество повече от тази на конкурса и компетентността. Поставят се за пореден път въпроси и относно ролята на Ана Ананиева и Любомир Лалев, както и относно начина, по който са провеждани определени процедури и обществени поръчки.

Питанията са конкретни и легитимни: толерирани ли са едни и същи фирми през последните няколко години — за сметка на всички останали участници и за сметка на по-високи цени, които плаща бюджетът? Доколко конкуренцията при тези процедури е била реална?

Тук е мястото на необходимото уточнение, което този материал прави съзнателно и категорично: до произнасяне на компетентните органи всички засегнати лица следва да се считат за невинни. Поставянето на въпроси не е присъда — то е функция на свободната преса и на гражданския контрол върху публичния ресурс. Но именно защото въпросите остават без убедителен отговор от години, те не изчезват, а пътуват заедно с имената.

Защо назначението в ПРО ЕАД има значение

Тъкмо тази предистория прави избора на Ивайло Иванов повод за логичен обществен интерес. Въпросът, който мнозина си задават, е прост: няма ли да бъде пренесен в ПРО ЕАД управленски модел, познат от системата на Агенцията за социално подпомагане?

Затова и бъдещите обществени поръчки на дружеството следва да бъдат наблюдавани изключително внимателно — не предубедено, а отговорно. В публичното пространство вече се коментират и предстоящи кадрови назначения в дружеството, включително за поста прокурист. Ако тези информации се потвърдят, и те заслужават внимателен обществен и медиен контрол.

Сигналът, на който си струва да се внимава, е ясен и проверим: ако едни и същи, добре познати от Агенцията за социално подпомагане икономически субекти започнат системно да печелят обществени поръчки при ограничена конкуренция или при обстоятелства, пораждащи съмнения, това би било достатъчно сериозно основание за институционална проверка. Дотогава всичко е въпрос на наблюдение — но наблюдение, което не бива да отслабва.

Прозрачността като единствен отговор

Управлението на държавно дружество и на публичен ресурс не е частна работа на нито един борд. То подлежи на отчетност пред обществото, което го финансира. Затова обществото, медиите и контролните органи следва да следят внимателно всяка процедура, провеждана от новото ръководство на ПРО ЕАД — спокойно, методично и без презумпции за вина, но и без наивност.

Днес въпросите са повече от отговорите. А когато става дума за публичен ресурс, прозрачността е единственият начин тези въпроси да получат убедителен отговор. „Не на корупцията“ ще следи случая и ще потърси официална позиция от ръководството на ПРО ЕАД и от принципала на дружеството.

Материалът се основава на публично достъпна информация и на сигнали, поставени в общественото пространство. Редакцията е готова да публикува позиция на всяко засегнато лице.

Информация: nocorruption.net

Източник: mestnavlast.com