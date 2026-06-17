След Китай: Индия преговаря с Роснефт за стратегически редкоземни ресурси

Индийската минна компания IREL води преговори с Роснефт за снабдяване с проби от редки земни елементи от Томтор, сибирското находище, придобито от руския производител на петрол миналата година, тъй като Ню Делхи се стреми да осигури доставки на критични минерали, доминирани от Китай, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на източник.

Разговорите се провеждат по правителствени канали, каза източникът, добавяйки, че пробите ще бъдат обработени в Русия, преди да бъдат изпратени до Индия.

Индия е склонна да проучи минералния състав на находището, преди да обмисли по-задълбочено сътрудничество, каза източникът, който е запознат с въпроса и е говорил при условие за анонимност, тъй като дискусиите са поверителни.

Подкрепяната от държавата IREL е начело на глобалната кампания на Индия за осигуряване на доставки на редкоземни елементи, за да отговори на нарастващото вътрешно търсене и да се отърве от зависимостта си от Китай, като отношенията между двамата съседи остават хладни.

IREL, Министерството на атомната енергия на Индия, което контролира държавната минна компания, министерството на външните работи, министерството на мините и „Роснефт“ не отговориха на исканията на Ройтерс за коментар.

Томтор се намира в сибирския регион Якутия в Русия и се смята за едно от най-големите неразработени находища на редкоземни метали в света.

Съединените щати наложиха санкции, насочени към енергийния сектор на Русия, като мерките засягат и Роснефт (ROSN.MM)., отваря нов раздели Лукойл (LKOH.MM), отваря нов раздел, за да окаже натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Редкоземните елементи са от решаващо значение за производството на постоянни магнити, използвани в двигателите на електрически превозни средства, и редица други приложения за чиста енергия и отбрана.

През ноември Ню Делхи одобри програма на стойност 73 милиарда рупии (770,77 милиона долара) в подкрепа на производството на магнити от редкоземни елементи.

В Индия липсват съоръжения в търговски мащаб, способни да рафинират и отделят пълната гама от редкоземни елементи до високи нива на чистота.