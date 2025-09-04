Симеон Караколев: Фермерите не искат фалшиви сълзи и празни думи

Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев се обърна към млекопреработвателите в България, като ги обвини в цинизъм.

"Цинизъм е, когато над 20 години мачкате фермерите с унизителни изкупни цени, когато ги държите в примка на безсилието и ги карате да работят само за да оцеляват, а днес изведнъж се представяте за техни защитници! Къде бяхте, когато хиляди ферми затваряха? Къде бяхте, когато животновъди с десетилетия труд зад гърба си продаваха мляко по-евтино от бутилка вода? Къде бяхте, когато цели села се обезлюдяваха, защото децата на фермерите бягаха от мизерията и безнадеждността?", запита Караколев.

"Днес ли се сетихте за тях? Днес, когато суровината ви идва за жълти стотинки и печалбите ви се изчисляват в милиони? Загриженост ли е това – или страх да не рухне удобната ви система, в която те се борят за живот, а вие се къпете в печалба? Цинизъм е да се кичите с думи за „пазар“, а в действителност да източвате силите на хората, които хранят България. Цинизъм е да се правите на патриоти, докато обричате националното животновъдство на бавна смърт", пише в гневна позиция съпредседателят на браншовата асоциация.

"Фермерите не искат фалшиви сълзи и празни думи. Те искат справедливост! Искат нормални изкупни цени! Искат шанс да живеят достойно от труда си, а не да бъдат принудени да колят животни и да продават мляко за стотинки. Защото без фермерите няма нито суровина, нито индустрия, нито България на картата като земеделска държава. Те са гръбнакът, който вие години наред пречупвате. И ако днес сте „загрижени“ – знайте, че истината отдавна е ясна: те работят, за да оцеляват, а вие богатеете, за да забравите, че трупате печалба върху чужда мъка! И спрете да хленчите за това какви пазари ще „изгубите“, защото непродадено овче сирене на изгодна цена няма", коментира Караколев.

trud.bg