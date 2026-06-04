Ще се върне ли Черепа от море? Трима съдии пуснаха Божков да си пътува по света: Опасността да се укрие била „хипотетична“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/shte-se-varne-li-cherepa-ot-more-3/193756 Crimes.bg

Васил Божков отново получи зелена светлина да напуска България, въпреки че срещу него продължават две тежки наказателни дела с обвинения за организирана престъпна група, рекет, заплахи и подбудителство към убийства, за които евентуално може да лежи години в затвора.

Решението е на тричленен състав на Софийския апелативен съд – председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров.

С окончателно определение магистратите отменят забраната Божков да напуска страната и приемат, че опасността той да се укрие вече практически е отпаднала. Това се случва по-малко от 3 години, след като Черепа беше екстрадиран от ОАЕ след 3 години укриване от родното правосъдие в Дубай.

Основният аргумент на съда е доброто процесуално поведение на Черепа след завръщането му в България през 2023 г. - явявал се на всички съдебни заседания, не е ставал причина за отлагане на делото и дори е съдействал за по-бързото му разглеждане. Съдът специално отбелязва, че при предишно разрешение да пътува в чужбина Божков се е върнал в определения срок, въпреки че е имал фактическа възможност да остане зад граница.

„Опасността от укриване е хипотетична“, приемат апелативните съдии, според които тежестта на обвиненията вече не е достатъчен аргумент за ограничаване на свободното му придвижване.

Любопитен детайл в мотивите е, че самият съд посочва противоречие в досегашните решения по казуса. Магистратите напомнят, че още през март 2025 г. същият първоинстанционен съд е приел, че опасността от укриване е значително намаляла и дори е отпаднала, но впоследствие е започнал да отказва подобни искания на подсъдимия. Това съвпадна с момента, в който Черепа поиска да лекува перде на очите във Франция, но беше заснет на кръчма на Халкидики и избухна публичен скандал.

Сегашното решение, че Божков може да си пътува, идва на фона на продължаващите с години дела срещу него, които буксуват поради прокурорски грешки и съдийски болести. По едното дело Божков е подсъдим за участие в организирана престъпна група в хазарта, изнудване и рекет, свързани с хазартния бизнес. По друго дело е обвиняем за подбудителство към убийствата на конкурентите му Манол Велев и Йордан Динов. По това дело бе направен опит за пореден старт през май, но поради болест на съдията и второто му заседание бе отложено. Именно тези процеси се превърнаха в символ на бавното правосъдие. Въпреки тежките обвинения и огромния обществен интерес, делата продължават да се точат, а окончателна развръзка все още няма.

Така Божков отново успява да получи възможност свободно да пътува извън България. И това неизбежно поражда въпроса, който мнозина юристи си задават: ще се върне ли всеки път, когато пожелае да замине?

След като напусна страната през 2020 г., българските власти години наред настояваха за връщането му от Дубай, преди той да се озове отново в София през 2023 г. Сега съдът приема, че този епизод не следва да бъде обсъждан като доказателство за бъдещ риск от укриване, тъй като към момента на заминаването си Божков не е имал процесуално качество на обвиняем.

Дали обаче обществото е готово да приеме подобна логика, е съвсем друг въпрос. Особено когато става дума за човек, срещу когото държавното обвинение поддържа едни от най-тежките обвинения в последните години.

А засега фактът е един – трима съдии решиха, че Васил Божков може отново да стяга куфарите си и да пътува зад граница без никакви ограничения.

Източник: blitz.bg