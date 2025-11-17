Шест държави приеха устав на Балканския конституционен форум

Статутът на организацията стъпва на Меморандума, подписан в София през 2023 г.

Шестте държави - членки на Балканския конституционен форум - България, Турция, Албания, Черна гора, Косово и Северна Македония, приеха устав на организацията по време на Третата годишна конференция в Анталия.

Документът е базиран на подписания в София през 2023 г. Меморандум за създаване и учредяване на Форума. Той събра единодушната подкрепа на представителите на конституционните юрисдикции, които направиха поредна крачка за утвърждаването на организацията. Членовете на Балканския конституционен форум приеха и съвместна декларация.

Делегацията на Конституционния съд на България бе представена от неговия председател Павлина Панова, конституционните съдии Галина Тонева и Невин Фети, както и от главния секретар на Съда Валентин Георгиев и референта Десислава Кемалова.

Основната тема на третата годишна среща в Анталия беше „Стандартизация за правата на човека и ролята на конституционното правосъдие". Докладът, който конституционният съдия Невин Фети изнесе във втория панел от дискусиите, също бе на тема „Стандартизация за правата на човека и ролята на конституционното правосъдие".

Следващата страна, която ще приеме Балканския конституционен форум догодина, ще бъде Северна Македония, решиха делегатите.

Балканският конституционен форум е основан на 27 октомври 2023 г. в София по инициатива на българския Конституционен съд, като целта е обмен на опит и добри практики между конституционните юрисдикции на Балканите по актуални въпроси в сферата на конституционното правосъдие.

Пресслужба на Конституционния съд на Република България