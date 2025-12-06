ЕТО КАК МРЕЖАТА ВИДЯ ШАРЛАТАНИТЕ: Позор! Направихте България за смях! “Асен Василев, Вие сте в криза” и “Пийте си хапчетата”, зоват в интернет https://crimes.bg/vodeshha-tema/eto-kak-mrezhata-vidya-sharlatanite-pozor-napravihte-balgariya-za-smyah-3/179372 Crimes.bg

Напъните на Асен Василев, Иво Мирчев, Кирил Петков и Божидар Божанов да оглавят протеста предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Всеки път щом шарлатаните и духовният им баща Румен Радев се покажат пред публика, интернет изригва мощно по техен адрес, припомняйки с мемета и колажи как тази шайка ограби държавата и станахме за присмех пред целия свят.

Безспорно най-култовите шаржове са свързани със запазената марка на ПП - пуделите и пачките. Тежките обвързаности между топ цигарените контрабандисти и Асен Василев, Бойко Рашков, Румен Радев, заедно с вече низвергнатите Киро и Лена, станаха символ на безпрецедентното ограбване на държавата.

Откакто “Промяната” дойде на власт още през 2021 г., а служебните правителства на Радев довършиха кражбите на бюджета през тютюнев акциз, милиони левове изтекоха към джобовете на ония, които днес се надяват пак да ни управляват. Признанията на Петя Банкова за незаконни назначения в митниците, инсталирането на Живко Коцев за главсек в МВР, торбите с пари, отиващи към Асен Василев и схемите за покровителстване на незаконно производство и износ на цигари ще останат едни от най-зловещите корупционни афери у нас. Разбиването на нелегалната фабрика в с. Момково през лятото на 2025 г. пък показа как Румен Радев стои на върха на престъпната пирамида, гастролирайки из летните и зимни сараи на цигарено-оръжейни босове.

Мистър Кеш не случайно е видян от създателите на сатирично съдържание като капо ди тути капи на мафията, възкачил се царствено върху трон край купчини от пачки в евро. Призивът е недвусмислен: “Радев, кажи си за Боташ”! Благодарение на неизгодния и най-вероятно тежко корупционен договор, сключен от него, той обрече България да плаща по 1 милиард лв. на ден. Пари, които можеха да отидат при младите лекари, пенсионерите, учителите и за всеки социално онеправдан.

Безспорно най-комично е изобразен Асен Василев, чиито хобита да посреща мъжки гости по пеньоар и щедро да им се отплаща за компанията, стана нарицателно за политическа перверзия. Като една Мария-Антоанета на цигарената мафия, той видимо не може да реши дали повече му харесва да е принцеса или кръстник на зловещи контрабандисти, които му носят пачки с панделка за осми март.

Последни, но не и по значение са клоуните от “Промяната” Киро и Лена. На Петков интернет му казва в прав текст, че става само за смях, докато близката до сърцето му госпожица Бориславова е определена в мрежата като грозното лице на мафията.

Към Летящата Козила Елисавета Белобрадова и дуетният й партньор Манол Пейков потребителите са далеч по-снизходителни, съветвайки ги редовно да си пият хапчетата.

Ако нещо обединява създателите на съдържание онлайн то е призивът всички пудели, пачки и шарлатани да потеглят към затвора, защото са позор за държавността. “Пудел-Мафия! Позор! Направихте България за смях” са призивите, които заляха социалните мрежи, а като нищо скоро ще видим подобни плакати и на площада.

Източник: crimesbg.com