ВОДЕЩИ ТЕМИ

Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор

https://crimes.bg/vodeshha-tema/izbraha-noviya-sadiya-razsledvasht-glavniya-prokuror/179948 Crimes.bg
Lacho
77
Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор
Lacho
77

 Антон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде. 

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени

Тагове:
Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.