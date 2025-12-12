Някой ще спечели 40 млн. лв. от руския петролен танкер, заседнал край Ахтопол Родните власти умишлено са допуснали разрушеният от украински дронове 276-метров кораб да бъде „изхвърлен“ в България https://crimes.bg/vodeshha-tema/nyakoy-shte-specheli-40-mln-lv-ot-ruskiya-petrolen-tanker-zasednal-kray-ahtopol-3/179912 Crimes.bg

276-метровият руски петролен танкер „Кайрос“, който вече цяла седмица бедства, заседнал край скалите на Ахтопол, след като умишлено беше довлачен на буксир и захвърлен в български води от турския влекач „Тимур бей“, най-вероятно ще бъде нарязан за скрап, а някой ще спечели поне 40 милиона лева от усвояването на 155 000 тона желязо и около 5 тона други ценни метали. Този упорит слух циркулира на юг от Бургас, а вода в мелницата се налива от смайващата аматьорщина на родните власти, които се оказаха тотално неподготвени за извънредната ситуация.

Безпрецедентният скандал с умишленото изхвърляне на петролния танкер „Кайрос“ в териториалните води на България от турски влекач избухна миналия петък, когато от службите за морско наблюдение „изненадващо“ констатираха, че огромният кораб с поразени след атаката на украински дронове двигатели и навигационни системи, се носи безконтролно по вълните опасно близо до скалистия бряг на Ахтопол.

Бедстващият танкер с 10-членен екипаж и с изпарил се мистериозно капитан, съумя някак си да пусне котва само на 200 метра от брега на курортния град и по волята на Провидението не се разби в скалите при силното вълнение от 5 бала.

Впоследствие се оказа, че от „Гранична полиция“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Военноморските сили са наблюдавали мълчаливо в продължение на цяло денонощие как влекачът „Тимур бей“ умишлено влачи към България петролния танкер и в родни териториални води внезапно прекъсва буксировката, изключва АIS системите си и отплава към Инеада, зарязвайки бедстващия танкер.

„В случая не става въпрос за проспиване на ситуацията, а намирисва на умишлен саботаж от страна на службите за морско наблюдение - сякаш е имало негласна договорка между Турция и България корабът да бъде прехвърлен на родното Черноморие. Турците са се отказали да спечелят десетки милиони от нарязването на скрап на танкера, тъй като са преценили, че това създава опасност от гигантска екокатастрофа, и са прехвърлили „горещия“ картоф на България.

Вече се говори, че „Кайрос“ ще бъде придобит от базираната във Варна компания „Варса шипинг“ и ще бъде или ремонтиран, или нарязан на скрап. При всички положения печалбата ще е поне 40 милиона лева, разкрива отлично информиран източник. Той допусна, че в схемата може и да са замесени политици на високо ниво с цел прибирането на тлъста комисиона.

Съмненията, че родните власти умишлено са оставили Турция да ни тропоса разрушения край Босфора от ураински дронове 276-метров петролен танкер, се подсилват и от други странни действия на „Гранична полиция“, Военноморските сили и службата „Аварийно-спасителна дейност“ към „Морска администрация“.

„Бедстващ огромен кораб на метри от крайбрежието на Ахтопол на практика беше оставен с екипаж от само трима човека – защо бяха евакуирани седем моряци? Те трябваше да бъдат оставени на танкера или подменени с други моряци. Турските власти например не позволиха на „Кайрос“ да остане без минимално допустимия екипаж от 10 човека. Цели 6 дни пък „Гранична полиция“ лъже, че морето край Ахтопол е бурно и заради това не могат да изтеглят на буксир танкера - това не е вярно, от миналата неделя насам морето е като езеро и няма никакво вълнение, възмущават се морски експерти. За да замажат положението и прикрият пълния институционален срив, граничните власти и Военно-морските сили разиграха я циничен пиар спектакъл по спасяването на бедстващи моряци - хеликоптер рутинно се спусна над кораба и изтегли няколко китайци, а ситуацията беше представена помпозно пред медиите, че чак и награди бяха раздадени!

За капак, катер на „Гранична полиция“, вместо да извърши бордова проверка, качи на борда си телевизионни екипи в абсолютен разрез с професионалните норми. Качването на цивилни лица на бедстващ кораб с неизвестно техническо състояние, пък били те и журналисти, си е престъпление по служба!

„Българската морска граница беше обект на умишлена атака от страна на турски влекач, а властите срамно мълчат! Уж привикаха турския посланик, който се подигра на неадекватния външен министър Георг Георгиев и на Гроздан Караджов, обяснявайки им, че Турция не е знаела за акцията на влекача „Тимур бей”, изхвърлил целенасочено в български води бедстващ петролен танкер – той бил на частна компания", смаяни са от срамната абдикация на България морски специалисти. Опасенията са, че в следващите седмици и дори дни още петролни танкери ще се озоват в България и ще бъдат прехвърлени от Турция в наши териториални води.

Такъв сценарий описа и запознат от Външно министерство, който настоява, че в аферата „Кайрос“ става въпрос за геополитика: „България беше единствената черноморска държава, която не осъди Украйна за унищожените преди седмица три петролни танкера от руския сенчест флот край Босфора.

Вече има съмнения” за негласна договорка между Турция и Русия всички поразени танкери в южната ни съседка да бъдат докарани на буксир до България“.

Руският танкер „Кайрос“, който иначе плава под флага Гамбия и е в санкционните списъци на САЩ и ЕС, беше поразен на 30 ноември край Босфора при украински удари с безпилотни морски дронове „Sea Baby“. От тогава до сега Украйна порази още три петролни танкера на Руския сенчест флот в Черно море в турски териториални води. Украйна атакува корабите в Турция, тъй като България и Румъния са членове на НАТО.

Макар и да не пренася петрол на борда си, „Кайрос“ има около 10 тона гориво и 3 тона мазут, а евентуален разлив ще причини непоправими екологични щети и ще доведе до масов отлив на туристи по родното Черноморие. Това обаче никак не интересува родните власти!

Източник: Уикенд