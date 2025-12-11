Ексклузивно! Пеевски с първа реакция след падането на кабинета: Цялата отговорност е на коалицията "Сорос", печелившият е друг! (ВИДЕО) Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите в коалицията, коментира той https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-s-parva-reakciya-sled-padaneto-na-kabineta-cyalata-otgovornost-e-na-koaliciyata-soros-pechelivshiyat-e-drug-video/179823 Crimes.bg

“Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората”. Това обяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, минути след като стана ясно, че кабинетът "Желязков" подава оставка.

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите в коалицията. Подкрепяхме ги заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Казахме НЕ на олигархията и на намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък дивидент, данък за хазарта.

За да има достатъчно средства за всички съсловия. Това е нашето мнение", каза Пеевски.

"България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Затова в момента цялата отговорност е на коалицията Сорос - ПП-ДБ имам предвид. Само да им кажа още едно нещо - печелившият е друг и да идва още днес", допълни лидерът на ДПС-Ново начало.

Цялото изявление на Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu