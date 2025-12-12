22-годишният син на президента Радев започва строителен бизнес

Синът на президента Румен Радев – 22-годишният студент Георги, тихомълком се кани да инвестира мистериозно натрупаното си богатство. В края на миналия месец Радев-младши регистрира фирма „Вертекс Пропърти“, чрез която да гради жилищни сгради и офис центрове.

Георги не си играе на дребно. Сега остава да намери и необходимите за това милиони левове, тъй като фирмата му е с капитал от скромните 1000 лв. Запознати твърдят, че президентският наследник очевидно разчита на жокера „помощ от приятел“. Рамо в амбициите му да лее бетон може да удари съдружникът Алекс Василев, или поне неговите близки. Запознати разкриват, че младият мъж е роднина на известния приватизатор, бизнесмен и агент от ДС Васил Василев.

Мултимилионерът с доста тъмно бизнес минало в зората на прехода не крие своята близост до Румен Радев. Синът му Слави Василев, под маската на независим политолог, ежедневно обикаля телевизионните студиа, за да рекламира бъдещата президентска партия. Защо пък Васил Василев да не инвестира в проектите на Радев-младши?

22-годишният студент в УНСС също има какво да вложи в бъдещото строителство. Както вече стана ясно, Георги Радев буквално за няколко месеца изкара нелоши пари чрез фирмата си „Ита 999“. При това, без тя да има каквато и да е дейност. Феноменален успех, който обичайно спохожда само наследниците на хора от върховете на държавата!

Възходът на Георги Радев започва през януари тази година. Тогава фирмата му купува парцел от 4 декара в индустриален парк „Марица“ край Пловдив за 180 000 лева. Откъде обаче са парите? Не е със заем от банка, защото няма ипотека върху имота. Към онзи момент фирмените сметки са празни, а има и непокрита загуба от 65 000 лева. Липсват дори и стотина лева, за да се платят таксите за мобилен телефони интернет в офиса. Явно някой добър човек е направил анонимно дарение. Така парите са намерени и Георги си купува парцела.

За да го продаде два месеца по-късно на предишния собственик, отново за 180 000 лева. Логика в цялата схема няма, но пък получените хилядарки си остават като печалба за фирмата на президентския наследник. Да има да си харчи, или пък да инвестира в новата си фирма „Вертекс Пропърти“.

Сигурно и за бъдещите строителни обекти пари ще се намерят. Колко му е към фирмата да потекат огромни заеми от анонимни офшорки.

Подобни схеми за избелване на нелегални милиони отдавна се използват от родни политици, висши чиновници и магистрати. Примерите как невръстни тийнейджъри с неслучайни родители за една нощ стават бизнесмени и мултимилионери са безброй. Според запознати президентският син и съдружникът му в последните месеци оглеждат парцели в покрайнините на София, които да закупят и евентуално да започнат да строят там така модерните в последните години затворени жилищни комплекси.

Източник: Уикенд