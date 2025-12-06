Как Ивелин Михайлов отмъкна от наивници 100 млн. лв. чрез пирамидата „Исторически парк“

Над 100 милиона лева е успял да завлече лидерът на партия „Величие” Ивелин Михайлов от наивните инвеститори в създадената от него пирамида с бодрото патриотично наименование „Исторически парк". И това е по най-груби сметки. Дори криминалисти, заети със случая, признават, че е почти невъзможно да се изчисли колко точно пари, натъпкани в чанти или чували, са оставили в офисите на Михайлов хилядите баламурници, повярвали, че могат да станат милионери за една нощ. Аферата е наистина грандиозна и обяснява защо Михайлов отчаяно потърси спасение в политиката - за да получи имунитет срещу съдебно преследване за грандиозния грабеж.

„Имаме около хиляда съдружници с различни дялове. Най-големите са инвестирали 1 млн. лева, други - много по-малко средства”, хвали се още през 2019 г. Ивелин Михайлов, когото лидерът на друга популистка формация „Възраждане", Костадин Костадинов нарича „Фараона“. А оттогава търговията с акции на скандалния компбекс във варненското село Неофит Рилски не е спирала. За мащаба на измамата говори фактът, че през сметките на само един от хората на Фараона – адв. Анатоли Савов, са минали 21 млн. лв.

оказва се, че шансът на акционерите в пирамидата да си върнат парите на практика е нулев. На излъганите хора им остава само да се надяват, че Ивелин Михайлов и помагачите му ще си получат предвиденото от закона наказание. Дано! Макар професионализмът на българската прокуратура да не вдъхва големи надежди. Най-малкото заради скоростта, с която обвинителите разплетоха измамническата схема зад „Исторически парк, която бе многократно описвана в пресата.

Да припомним, че предупреждения за далаверите на финансовия гуру от село Неофит Рилски има от 6 години. Подавани са и безброй сигнали до различни институции. Миналото лято специална парламентарна комисия събра в доклад документи и разкази на измамени от Михайлов хора. И нищо. Едва преди няколко дни от прокуратурата се сетиха да действат, повдигайки обвинения за финансови измами, кражба на имоти и пране на пари на седем човека - Пламен Кънчев, Николай Куцаров, Николай Хитов, Анатоли Савов, Бисер Сивков, Живко Ефтимов Вълчанов и сина му – Емил Ефтимов. Всеки от тях е с различна роля в измамната схема.

Пламен Кънчев е съдружник във фирма „Тогедър”, през която са продавани акции за „Исторически парк“. Адвокат Анатоли Савов е собственик на самото дружество, което е построило атракциона в с. Неофит Рилски. Николай Хитов е счетоводител на обръчите от фирми, в които са потънали милионите на наивните инвеститори. Живко Евтимов Вълчанов и сина му Емил Ефтимов са собственици на фирмата, построила парка. Твърди се, че освен наливане на бетон, двамата са подправяли и документи, помогнали за изпирането на милиони левове.

Николай Куцаров е главен архитект на Община Ветрино, от която част е село Неофит Рилски. Според прокурорите по делото Куцаров е съдействал за кражбата на стотици имоти в селото, които впоследствие стават собственост на съпругата на Ивелин Михайлов – Вася. Седмият обвиняем Бисер Сивков е прибрал чантите с пари, които „инвеститорите“ в брой в пирамидата носят в офисите на фирма „Тогедър“.

Ръководител на организираната престъпна група (ОПГ), е Ивелин Михайлов. За разлика от своите помощници, които останаха за постоянно в ареста, лидерът на „Величие“ дори няма повдигнати обвинения заради депутатския си имунитет.

Ивелин Михайлов отрича категорично да е вършил нещо нередно и твърди, че е жертва на политическо отмъщение, а медиите, които осветяват аферите му от години, били купени. Причина за акцията бил отказът му парламентарната група на „Величие" да подкрепи кабинета на Росен Желязков.

В помощ на внезапно прогледналите прокурори ще опишем накратко как е действало ОПГ-то на фараона Михайлов. Финансовата пирамида, глътнала над 100 млн. лева, започва дейност през 2013 г. Към онзи момент Михайлов вече има сериозен опит в тъмните дела. От превоз на проститутки към адресите на клиентите, до собственик на фирма за недвижими имоти, смятана за перачница на пари на известен наш наркобос. Съдружник във фирмата е и Пламен Кънчев, друг от обвинените за създаване на пирамидата „Исторически парк". Запознати твърдят, че съмнителните имотни афери на Михайлов и Кънчев са засечени от властите. След като успяват да се откупят, двамата започват да продават застраховки живот. Договорите са изключително изгодни за посредниците, които в продължение на години прибират процент от парите, плащани от клиента всеки месец.

Приятели на фараона си спомнят, че бизнесът му върви доста добре. Ивелин Михайлов успява да вербува десетки брокери, които продават полиците из цялата страна. Същия този екип после му помага да създаде пирамида си, след като му хрумва бизнес идеята да създаде развлекателен парк с историческа тематика.

Прекрасна идея, няма спор. Обаче завалията нямал пари. Затова му хрумва нещо още по-революционно. Започва да рекламира проекта си, като твърди, че е подготвил строителна документация и когато осъществи замисъла си, ще го продаде за много пари на богати инвеститори.

Очаквали се стотици милиони печалба!

Дори се хвалел, че има китайски партньори, които са готови да платят за картинките 100 млн. евро, И тук става още по-напрегнато. Той се бил отказал от тях в последния момент, защото те щели да водят само китайски туристи. А Ивелин Михайлов е, видите ли, патриот! Затова решава да търси български инвеститори, които да направи милионери.

Речено-сторено, През 2013 г. е регистрирана фирма „Исторически парк" с 50 000 лева депозиран капитал. Първите акционери са Ивелин Михайлов с 30 000 акции и Николай Нинов с 20 000. През 2016 г. капиталът е увеличен на един милион лева. По това време Михайлов вече не е акционер, а само изпълнителен директор и рекламно лице на проекта. Вместо него собственици стават адвокат Анатоли Савов, Николай Савов (част от ОПГ-то на Фараона) и Силвия Попова, съпруга на скандалния екскмет на Пазарджик Тодор Попов. След вдигането на капитала започва и търсенето на инвеститори, с чиито пари да се построи комплексът в село Неофит Рилски.

В рекламната кампания се включва целият екип продавачи на застраховки, създаден от Михайлов. Към онзи момент още не е положен и един камък. Съществуват единствено сайт и малка диплянка, в които се обещава, че щом паркът заработи, в него ще идват най-малко 500 000 туристи на година и съответно ще носят печалби от около 25 милиона лева. И това е само началото. След петата година посетителите щели да станат вече 2-3 милиона, да не говорим за печалбата. Както казва Ивелин Михайлов: „Аз продавам мечти! Ще ви направя богати! Няма да има нужда да работите! Парите сами ще идват при вас!".

Интересното е, че в началото рекламно лице на „Исторически парк” е и Костадин Костадинов - Костя Копейкин. Двамата с Михайлов редовно записват рекламни видеа, в които твърдят, че уникалният проект ще възроди българщината. В замяна Михайлов издава книги на Костадинов в собственото си издателство. И не само. Ако вярваме на Фараона, партията на Копейкин „Възраждане” е създадена и дълго време се издържа с негови пари. После двамата се скарват. За какво ли? Може би за идеи и идеали - нали са божем патриоти...

„Имам свидетели как Костадин Костадинов е идвал да взема пари в моя офис!

Бяха пачки по 100, пакетирани 5 по 5! Парите са взети на 3 избори. На първите избори дадох 500 000 лева, на вторите - 1,5 милиона, на третите 3 милиона лева", разказа преди време Ивелин Михайлов. Дали е получил разписка за тези суми? И прокуратурата разследва ли изобщо тези му думи - все пак се касае за общо 5 милиона лева, дадени на ръка, като един вид рушвет, на политическа партия?!

При подобни рекламни лица на „Исторически парк” не е изненада, че се намират десетки патриоти, готови да възродят България с уникалния проект. А и да станат набързо милионери, съблазнени от несметните печалби, - обещани им от бъдещия партиен бос на „Величие”. Брокерите на Ивелин Михайлов са готови да сбъднат мечтата им. Друг е въпросът как.

Вместо с парите на бъдещите инвеститори да се вдигне капиталът на фирмата „Исторически парк“, каквато е обичайната практика по цял свят, ръководството на парка им предлага да си купят вече емитирани акции. По този начин парите не влизат в дружеството, а са печалба за продавача (основно адвокат Анатоли Савов – б.а). да припомним отново, че всяка една акция е с номинал 1 лев. За наивниците обаче цената е друга. Брокерите на Фараона им предлагат да си купят пакет от 200 акции много по-скъпо. За първите повярвали има бонус. Цената е промоционална, само 250 лв. за бройка с номинал един лев, тоест 50 000 лева за пакет. След това пакетите се продават за 100 000 и дори 150 000 лева. Парите се дават само наръка, което позволява на адвокат Савов да си спести плащането на данъци за многомилионните печалби. Бъдещите акционери получават някакъв хвърчащ лист, в който дори не е записана реалната цена за купените акции. На инвеститорите се обяснява, че си струва да платят високата цена. Щом паркът заработи, всеки пакет акции ще носи годишен дивидент 5000 лв. И това е само в началото, когато бутафорният атракцион в село Неофит Рилски ще бъде посещаван от 500 000 души годишно. Щом се сбъднат обещанията на Ивелин Михайлов за милиони посетители, печалбите ще скочат до небесата.

Може и да се случи, ама друг път. Шест години след откриването, желаещи да платят по 30-40 лева вход за бутафорията от стиропор почти липсват. Съоръжението е все на загуба, а обещаните огромни печалби остават далечна химера. Абсолютно никой не си е върнал дори 10% от вложените средства, а „акциите”, купени за десетки хиляди левове, днес не струват и стотинки!

Първите инвеститори в „Исторически парк” са състоятелни хора - реститути, хора от ИТ фирмите. или собственици на малък бизнес. Звучи налудно, но десетки заможни българи са признавали пред различни медии, че са налели стотици хиляди левове в пирамидата от село Неофит Рилски, след като във финансови форуми в интернет се появяват предупреждения, че паркът е откровена пирамида, бандата на Ивелин Михайлов започва да рекламира проекта И сред по-бедни хора, които си падат патриоти. Популярността на възрожденеца Костя Копейкин сигурно си е казала думата. На повярвалите, че проектът ще ги направи милионери, се предлага да си купят акции с кредит. Хората на Фараона се възползват от бавното отразяване на нови длъжници в Централния кредитен регистър. Това позволява на новите инвеститори да изтеглят по 4-5 потребителски заема в размер на стотици хиляди левове. Някои от новите „инвеститори” чупят всички граници в своята наивност. Без грам критичност те вярват, че хората на Ивелин Михайлов ще им плащат вноските, а за тях ще остане само печалбата като собственици на акции.

За да се отблагодарят, те трябвало да регистрират фирми на свое име. Няколко от тези лапнишарани са разказвали своята история пред журналисти и в парламентарната комисия по случая с „Исторически парк”.

Факт е, че Ивелин Михайлов първоначално изпълнявал договорката, покривайки вноските по заемите. След няколко месеца или година, в зависимост от случая, всеки бил оставян да се оправя сам. За капак се оказва, че и фирмите, на които са собственици, имат огромни дългове. Милионните задължения са натрупани от афери с ДДС. Хората на Фараона са прибирали парите, а наивните му фенове ще носят отговорност. Включително и наказателна.

Още по-абсурдното обаче е как един откровен измамник успя да заблуди близо 100 000 души, които да гласуват за него на изборите и да пратят партия „Величие“ в парламента.

Източник: Уикенд